Военкор RT рассказал о работе российской авиаразведки в зоне СВО

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Военный корреспондент RT Филипп Прокудин пообщался с бойцами аэроразведки 5-й отдельной бригады имени Захарченко. Об этом пишет RT.
Отмечается, что аэроразведка ВС РФ трудится круглосуточно, до выхода группы солдаты совершают облёт беспилотниками для того, чтобы минимизировать потери при наземных операциях. С помощью качественной картинки, которая снята БПЛА можно увидеть, как противник находится в укрытии и не подозревает, что он является объектом слежки.
Ранее российские артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили под Херсоном гаубицу М777 американского производства и 120-миллиметровый миномет.
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«ВСУ активно охотятся за разведчиками «Пятёрки», регулярно пытаются бить по ним из артиллерии или сбрасывать гранаты с беспилотников», — приводит слова военкора Прокудина RT.
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Екатерина Коршунова