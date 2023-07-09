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Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале предположил, что возвращение на Украину бывших руководителей «Азова» (организация, запрещенная в России и признанная террористической) может стать основой для создания медиа-проекта.
Он утверждает, что целью такого проекта будет отвлечение внимания общественности от потенциального поражения Киева в конфликте.
Он также отметил, что российские спецслужбы располагают большим объемом информации о «азовцах», вернувшихся из Турции. Руденко выразил уверенность в том, что этих данных будет достаточно, чтобы они «оставались спокойными даже в Киеве».
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«Пока аудитория будет вовлечена в это, могут произойти перемены в направлении мира и капитуляции киевского режима», — указал Руденко.
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Артем Кузьмин