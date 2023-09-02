Военкор Руденко: Штаб ВСУ во время совещания попал под удар двух «Искандеров»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Российские ракетчики нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Красноармейск Донецкой области Украины, находящийся под контролем официального Киева. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко.
Руденко опубликовал видео, на котором запечатлено, как две ракеты «Искандер» попадают по зданию, где в это время проходило совещание руководящего состава ВСУ.
На снятом с разведывательного дрона видео видно, как в здании поочередно происходит два мощных взрыва. После этого остатки строения обрушиваются на землю.
Баллистическая ракета «Искандер» прежде всего нацелена на разрушение объектов военной инфраструктуры войск Украины. В частности, удары наносятся по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, складам с боеприпасами и вооружением.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На снятом с разведывательного дрона видео видно, как в здании поочередно происходит два мощных взрыва. После этого остатки строения обрушиваются на землю.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев