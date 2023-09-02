Военкор Руденко: Штаб ВСУ во время совещания попал под удар двух «Искандеров»

Российские ракетчики нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Красноармейск Донецкой области Украины, находящийся под контролем официального Киева. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко.

Руденко опубликовал видео, на котором запечатлено, как две ракеты «Искандер» попадают по зданию, где в это время проходило совещание руководящего состава ВСУ.На снятом с разведывательного дрона видео видно, как в здании поочередно происходит два мощных взрыва. После этого остатки строения обрушиваются на землю.







