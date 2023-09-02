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Военкор Руденко: Штаб ВСУ во время совещания попал под удар двух «Искандеров»

02 сентября 2023, 06:55
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские ракетчики нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Красноармейск Донецкой области Украины, находящийся под контролем официального Киева. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко.
Руденко опубликовал видео, на котором запечатлено, как две ракеты «Искандер» попадают по зданию, где в это время проходило совещание руководящего состава ВСУ.

На снятом с разведывательного дрона видео видно, как в здании поочередно происходит два мощных взрыва. После этого остатки строения обрушиваются на землю.




Баллистическая ракета «Искандер» прежде всего нацелена на разрушение объектов военной инфраструктуры войск Украины. В частности, удары наносятся по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, складам с боеприпасами и вооружением.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Американский офицер Дэвис: Украинское контрнаступление выдохлось
02 сентября 2023, 08:18

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Украинское контрнаступление исчерпало свои возможности и завершится до конца сентября. Такое мнение высказал американский отставной офицер Дэниел Дэвис.
В своей статье для издания 19FortyFive он указал, что на фоне высокого уровня потерь и приближающегося сезона дождей наступательные операции ВСУ скорее всего будут свернуты в течение месяца. В ходе масштабного контрнаступления украинская армия добилась незначительных успехов на отдельных участках. В целом же тысячекилометровая линия боевого соприкосновения осталась практически такой же, какой была в начале 2023 года, констатировал военный эксперт.

Дэвис выразил  сомнение в том, что у Украины хватит сил и ресурсов на то, чтобы еще продвинуться вперед, удерживая фланги от контратак российских войск. Он предположил, что ВСУ находятся в конце своего рывка и вскоре им придется перейти к обороне, чтобы удержать территорию. Потенциал украинского контрнаступления полностью исчерпан, заключил военный специалист.

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#украина
#контрнаступление
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«Гуаньча»: Потеря Купянска станет крахом политической карьеры Зеленского
02 сентября 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Сдача Купянска и дальнейшее продвижение российских войск в Харьковской области станут концом политической карьеры украинского президента Владимира Зеленского. Военные неудачи и недовольство в армии приведут к его отставке.
Такое мнение высказал обозреватель китайского издания «Гуаньча» Чэнь Фэн. Киевская администрация считает, что военные действуют неправильно, а те в свою очередь обвиняют президента и его команду в некомпетентности. На фоне внутренних противоречий еще одна военная неудача может стать для украинского лидера фатальной.

Зеленский поставлен перед непростой дилеммой: поставить все на кон и продолжать контрнаступление или отступить. Причем оба варианта грозят Украине поражением, военным или политическим. По мере провала большого контрнаступления украинский президент неудержимо теряет весь свой лоск. Если армия России сумеет прорваться под Купянском и развить наступление, на этом политическая карьера Зеленского рухнет, заключил обозреватель.

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#зеленский
#контрнаступление
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Минобороны: Ещё два украинских БПЛА уничтожены с разницей в 10 минут при попытках атаки Крымского моста
02 сентября 2023, 02:59

Фото: iStock/gutaper

Украина повторно попыталась нанести удар по Крымскому мосту морскими беспилотниками, сообщило Минобороны России. Два украинских безэкипажных катера были уничтожены при попытке атаки в акватории Чёрного моря с разницей в десять минут — около 02:10 и 02:20 мск соответственно.
Ранее российское военное ведомство сообщало, что первая попытка террористической атаки Крымского моста была предпринята киевским режимом 1 сентября, около 23:15 мск. 

По сообщениям Telegram-канала «Рыбарь», пытавшихся атаковать мост беспилотников было два. Один из них российские пограничники уничтожили из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива, а второй — в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.

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Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
#беспилотник
#крымский всу
#минобороны
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ООН заявила об отсутствии доказательств казни российского морпеха в опорном пункте ВСУ
02 сентября 2023, 02:36

Фото: iStock/Askolds

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не увидело доказательств казни предполагаемого российского морского пехотинца на видео из опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря управления Марту Уртадо.
Как заявила Уртадо, несмотря на общую тревожность представленных кадров, УВКПЧ «не в состоянии определить, были ли допущены нарушения международного гуманитарного права».

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине подтвердила не менее 25 случаев расправы военных украинской армии над военнопленными из России. Как рассказала глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве, все убийства совершались уже после того, как россиян брали в плен. Также, миссия не знала о преследованиях виновных со стороны украинских властей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оон
#всу
#убийство
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Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Белгородской областью
02 сентября 2023, 00:23

Фото: iStock/vladj55

Над Белгородской областью около 23:00 мск был перехвачен украинский беспилотник, попытка Киева совершить теракт на территории РФ пресечена.Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что дежурные средства ПВО сбили две воздушные цели — в Яковлевском городском округе, а также в Корочанском районе области.

По предварительной информации ни пострадавших, ни разрушений нет. Оперативные службы региона сейчас заняты выяснением того, остались ли какие-то последствия данных инцидентов на земле.

Напомним, что 1 сентября МО РФ уже сообщало о том, что в небе над Белгородской областью около 21:15 мск был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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В офисе Зеленского заявили, что число атак беспилотников на Россию будет расти

#бпла
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#белгород
#минобороны рф
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Полковник Макгрегор: Киев проговорился о гибели 400 тысяч солдат ВСУ
01 сентября 2023, 22:18

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В Киеве проговорились о том, что в ходе конфликта погибло около 400 тысяч украинских военных. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Люди, наконец-то, говорят мне: "Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тысяч солдат ВСУ". Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих», — рассказал Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Офицер напомнил, что за время Второй мировой войны потери США были меньше. Таким образом, он уверен, что конфликт не сможет долго продолжаться и совсем скоро закончится.

Напомним, 29 августа украинский оператор Киевстар случайно признался в реальных потерях ВСУ. Такая цифра была озвучена рамках благотворительной акции. «400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок», - гласила надпись в промо. Сейчас видео уже удалено.

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#всу
#солдат
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В Киеве заявили, что ВС РФ экономят ракеты для дальнейшего массового удара
01 сентября 2023, 21:58

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россия начала экономить ракеты для того, чтобы устроить грядущей зимой массовый обстрел украинских территорий. Такое заявление сделала глава пресс-центра Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк.
Она уточнила, что удары будут наноситься по объектам энергетики Украины, так как они по-прежнему являются главными целями для ВС РФ.
 
«Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они фактически скапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны», – рассказала Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, ВС РФ сменили тактику обстрелов объектов на территории Украины для того, чтобы найти слабые места в противовоздушной обороне страны.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов на Украине стране необходимы дополнительные силы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, а также финансовая помощь.

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#зеленский
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В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
01 сентября 2023, 21:45

Фото: iStock/aapsky

В Минобороны России заявили, что в небе над Белгородской областью сбит вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
«1 сентября около 21.15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России. 
Уточняется, что украинский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью дружными российскими силами противовоздушной обороны.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что число атак беспилотников на территорию России будет только расти. По его словам, наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет расти. 


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#бпла
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#челябинск
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Зеленский провёл заседание, в ходе которого узнал об актуальной ситуации на фронте
01 сентября 2023, 20:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались вопросы поставок вооружения, актуальная ситуация на фронте, а также производство военной техники на территории Украины. Об этом глава государства сообщили в своём Telegram-канале.
Зеленский отметил, что первостепенная задача – это снабдить военных всем необходимым для ведения наступательных боёв, разминирования территорий и эвакуации раненных солдат.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканала «1+1» заявил, что боевые действия должны перейти на территорию России. В Госдуме РФ прокомментировали это заявление. Депутат Шеремет считает, что подобные слова нужны только для того, чтобы отвлечь от неудачно продвигающегося контрнаступления и для того, чтобы поддержать боевой дух украинских военных.

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