Военкор Симонов рассказал о работе российской авиации во время боя

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Военный корреспондент RT Александр Симонов рассказал, как осуществляется работа фронтовой авиации в момент поражения сил противника.
По словам военкора RT, самолёт Су-25 контролируется поисково-спасательной группой. Она должна в короткие сроки обнаружить и эвакуировать пилота, если произойдёт сбивание самолёта. Одновременно с этим, поисково-спасательную службу страхует ударный вертолёт. Таким образом происходит слаженная работа российских военных по атаке позиций ВСУ.
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Анастасия Чинкова