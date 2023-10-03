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Военкор Симонов рассказал о работе российской авиации во время боя

03 октября 2023, 18:21
Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Военный корреспондент RT Александр Симонов рассказал, как осуществляется работа фронтовой авиации в момент поражения сил противника.

По словам корреспондента, в момент нанесения удара, он находился в одной из единиц воздушной техники на Артёмовском направлении, где сейчас работает авиация Южной группировки российских войск. На этом направлении украинские войска пытаются атаковать российских военнослужащих у населённых пунктов Авдеевка и Клещеевка, однако делают это безуспешно.

По словам военкора RT, самолёт Су-25 контролируется поисково-спасательной группой. Она должна в короткие сроки обнаружить и эвакуировать пилота, если произойдёт сбивание самолёта. Одновременно с этим, поисково-спасательную службу страхует ударный вертолёт. Таким образом происходит слаженная работа российских военных по атаке позиций ВСУ.

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#вс рф
#самолёты
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Российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды вблизи Запорожской АЭС
03 октября 2023, 17:47

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Бойцы Вооруженных сил РФ при ротации группы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали неразорвавшиеся снаряды иностранного производства в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.
По сообщению министерства обороны РФ, неразорвавшиеся снаряды около АЭС остались после очередных новых обстрелов ВСУ. Несмотря на обнаружение необезвреженных взрывоопасных предметов, российские военные обеспечили безопасный переход инспекторов МАГАТЭ и сопроводили их на станцию. Для проведения очередной ротации миссии МАГАТЭ в районе разрушенного моста у Каменского с 6:00 до 19:00 объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся войсками РФ.

В составе миссии — четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности Запорожской АЭС. Эксперты международного агентства работают на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита на нее генерального директора организации Рафаэля Гросси.

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Украинский военный, перешедший на сторону РФ, рассказал о зверствах ВСУ
Украинский военный: ВСУ убили жителя Харьковской области за нежелание воевать
03 октября 2023, 17:46

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнослужащий Максим Доценко рассказал, перешедший на сторону России, рассказал, какие зверства творили его бывшие сослуживцы, в интервью «РИА Новости».
«В Харьковской области люди ВСУ, они были в нетрезвом состоянии пришли в обычный дом за мужчиной, они хотели его забрать на войну. Его женщина начала высказывать свои недовольства. Они застрелили женщину, застрелили мужчину. Там еще был ребенок. Я не знаю, что с ребенком случилось», - прокомментировал ситуацию Доценко. 

Ранее другой украинский военнослужащий застрелил двух своих сослуживцев. Инцидент произошел в Киеве около 01:30 на улице Лаврская. По информации источника, нападавший попытался скрыться, но через 2 часа был задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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#сво
#всу
#военные
#харьков
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Богомаз: Системы ПВО сбили БПЛА над Брянской областью
03 октября 2023, 17:03

Фото: iStock/vladj55

Российские системы ПВО сбили вражеский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», - прокомментировал ситуацию Богомаз.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Губернатор Брянской области выразил благодарность российским системам противовоздушной обороны.

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#брянская область
#всу
#александр богомаз
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Стало известно, когда Запад подтолкнет Украину к подписанию мира
Hill: Мир на Украине заключат на условиях России, если ВСУ не победят до декабря
03 октября 2023, 16:41

Фото: iStock/Liukov

Если украинская армия не добьется успехов в ближайшее время, союзники подтолкнут ее к подписанию мирного договора на условиях России, об этом заявил журналист Марк Темницкий в статье для Hill.
«Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования. Международное сообщество может оказать давление на украинцев, чтобы они провели переговоры и подписали выгодное для России соглашение. Учитывая все это, Украина должна выиграть войну против России в 2023 году», - прокомментировал ситуацию Темницкий. 

Напомним, западные партнеры уже нанесли по Киеву ряд серьезных ударов, таких как: законопроект о государственных расходов США, в который не включили пункт о финансовой помощи Украине, а также победа на выборах в Словакии партии Smer, которая пообещала перекрыть потоки финансовой помощи Киеву.

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#украина
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#мир
#договор
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#всу
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Боевик Денис Прокопенко снова возглавил «Азов»*
Возвращенный Киеву боец «Азова»* Прокопенко снова возглавил подразделение
03 октября 2023, 15:38

Фото: istock / Tomas Ragina

Денис Прокопенко (позывной «Редис») опять стал главой подразделения украинских националистов «Азов»*. Информацию сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По словам министра, Прокопенко сейчас занимается подготовкой личного состава и «входит в курс дела».

Напомним, что в мае 2022 года после разгрома «Азова»* в Мариуполе Прокопенко вместе с другими командирами сдались в плен российской армии. Затем их отправили в Турцию, где они должны были находиться под домашним арестом до окончания специальной военной операции. Так договорились власти Москвы и Анкары. Но в июле 2023 года украинском лидеру Владимиру Зеленскому удалось договориться о возвращении командиров «Азова»* на Украину с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Через некоторое время после нарушения соглашений между Москвой и Анкарой представитель Национальной гвардии Украины Николай Уршалович сообщил, что бойцы «Азова»* восстановились и готовы вернуться на фронт.

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В США пришли в шок от виртуозной тактики ВС РФ
NYT: Россия применяет эффективную тактику эластичной обороны
03 октября 2023, 14:57

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российская армия разработала успешную тактику, которая позволяет сдерживать контрнаступление ВСУ, об этом пишет The New York Times.
В NYT эту тактику российской армии окрестили «тактика эластичной обороны»

«Эта тактика предполагает, что российские войска отходят на вторую линию позиций, давая возможность украинским войскам продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда противник уязвим: либо при движении по открытой местности, либо по прибытии на специально оставленные позиции», - прокомментировали ситуацию в издании.

По словам авторов статьи, это лишь один из факторов, из-за которых провалилось контрнаступление ВСУ. Сюда эе можно отнести минные поля, танковые заграждения, колоссальные запасы артиллерии, которые в дефиците у ВСУ и в изобилии у ВС РФ.

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#сво
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Российские силы нанесли мощный контрудар на участке Работино — Вербовое
03 октября 2023, 14:03

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы РФ нанесли мощный контрудар на участке Работино — Вербовое, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«По отступающим украинским войскам активно работает артиллерия, применяются авиабомбы ФАБ-250/500 с модулем планирования и коррекции. Потери ВСУ дополнительно увеличиваются из-за большого количества гражданского транспорта в колоннах», - прокомментировали ситуацию в СМИ. 

Украинские военные уже оставили большое количество своих позиций к северу от Новопрокоповки.

Отмечается, что ВСУ также приостановили активные передвижения в районе Вербового. 

При этом, ранее сообщалось, что в районе Вербового ВСУ безуспешно пытаются атаковать и несут существенные потери в технике и личном составе.

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В Киеве выяснили, что именно погубит Украину
Соскин: Отсутствие военно-промышленного комплекса погубит Украину
03 октября 2023, 13:52

Фото: iStock/Evgeny555

Отсутствие военно-промышленного комплекса приведет Украину к поражению, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Украина – банкрот. Украина не имеет оружия. Украина имеет во главе страны артиста», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Он напомнил, что президент страны Владимир Зеленский постоянно утверждает, что Украина одержит победу. Однако, каким образом Украина может победить, если за 1,5 года конфликта не научилась делать ничего своего, не начала развивать военно-промышленный комплекс.

По мнению Соскина, именно некомпетентная политика правительства привела Украину к нынешнему конфликту и поражению.

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#украина
#страны
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#военная техника
#сво
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США готовы передать Киеву ATACMS, если Байден примет такое решение
03 октября 2023, 13:26

Фото: iStock/typhoonski

Американская армия может передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, если президент Джо Байден сочтет такое решение необходимым. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша.
«Мы готовы, когда президент решит это сделать, и, если он примет это решение», - отметил Буш.

Он также добавил, что американская армия уже знает, какие именно ракеты отправит на Украину, в случае одобрения данного решения Байденом. По его словам, ВСУ обладают установками, которые подходят для ATACMS, однако для этого их придется модифицировать.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляка в эфире телеканала «Рада» заявил, что передача Киеву западными партнёрами ракет ATACMS и Taurus не компенсирует на поле боя разницу в количестве вооружения ВС РФ.

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#президент
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