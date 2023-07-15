Военкор Ткач: ключевой этап наступления ВСУ невозможен из-за сложности форсирования Днепра

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут форсировать Днепр, так как у них нет явного преимущества ни в личном составе, ни в технике. Об этом изданию URA.RU рассказал военный корреспондент Василий Ткач.
«После потерь, которые Украина уже понесла при контрнаступлении, собрать какую-то ударную группировку для переправы я не вижу возможности», — отметил Ткач.Военкор подчеркнул, что форсирование такой реки как Днепр — это не пиар-акция, а мощная и хорошо разработанная войсковая операция, для реализации которой необходимо пяти-, а то и шестикратное превосходство в живой силе и боевой технике, причем у любой из сторон. К тому же, отметил Ткач, свою роль здесь сыграла и эффективность российских систем залпового огня (РСЗО) и в целом артиллерии ВС РФ.
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус, в свою очередь, уверен, что «ВСУ не смогут добиться существенного прогресса, не обладая господством в небе, в этих условиях контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника».
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