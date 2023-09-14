Военкор Живов назвал сроки возможной мобилизации в России

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Военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов предположил, что в России могут объявить мобилизацию уже до конца 2023 года\.
«Пожалуй, пересмотрю свое заявление о том, что мобилизация будет только в следующем году. После сегодняшней публикации МО по болезням, и на фоне других факторов, все может случиться и раньше. Вся необходимая правовая база уже подведена», - написал Живов в своем Telegram-канале.
По его словам, решение будет политическим. Однако решающим фактором для начала мобилизации в России будет ситуация на линии боевого соприкосновения. Именно от того, как она будет складываться, будет зависеть и принятие решения о мобилизации, уверен военкор.
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Элина Позднякова