Военкоры «Русской Весны» продемонстрировали разорванную на части британскую САУ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Военные корреспонденты, находящиеся на Запорожском фронте, показали разорванную на части британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На видео заметны отдельные части и обломки САУ, которая ранее была передана Украине правительством Великобритании. Рядом с ними виден большой кратер.
Россия сейчас успешно отрабатывает удары по местам скопления боевой техники, переданной Украине в рамках военной помощи странами Запада. Под российский огонь, в частности, попадают британские AHS Krab и американские M109.
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Артем Путинцев