«Военная хроника»: Российские войска «давят» ВСУ в боях за Клещеевку

Фото: сайт Минобороны РФ
Бойцы ВС России в ходе боёв за Клещеевку вынуждают украинских военнослужащих отступать. Об этом пишет Телеграм-канал «Военная хроника».
«Весь прогресс, достигнутый украинской армией в прошлые два месяца практически стёрт. Позиции ВСУ атакуют фугасными авиабомбами, дронами-камикадзе и артиллерией», — говорится в публикации.
Авторы отмечают, что активному продвижению ВСУ мешают сильный ветер и затяжные дожди. На фоне этого по позициям противника интенсивно работают российская артиллерия и танки. На территории населённого пункта активные боевые действия в настоящее время не ведутся.
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Диана Аванесян