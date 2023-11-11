Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым

Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что «контрнаступление» Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил, что подобной операцией были обещания принять Украину в НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.