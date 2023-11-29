Военные нанесли залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ВСУ

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Минобороны распространило видео удара крылатыми ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре ВСУ.
На видеокадрах запечатлена работа военных моряков и залп высокоточного оружия. Удар по объектам противника был нанесён фрегатом Черноморского флота.
Залповый пуск четырех ракет оказался успешным. Всё назначенные цели поразили.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадали два бойца территориальной обороны после того, как украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что им оказана вся необходимая медицинская помощь.
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Мария Фирсова