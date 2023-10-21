Военные обозреватели Кофман и Эванс прогнозируют тяжёлый год для Украины

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Военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks прогнозировали тяжёлый год для Украины.
2024 год может оказаться крайне сложным для Украины из-за роста военного производства в РФ и смены внешнеполитических приоритетов Америки.
Эванс обращает внимание на смену внешнеполитических приоритетов Белого дома. Это может привести к снижению поддержки Киева. По его словам, США переключили внимание на Израиль и требование Республиканской партии обратить внимание на противостоянии с Китаем.
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«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», —считает Кофман.
«В долгосрочной перспективе Украину ждет печальная картина», — считает Эванс.Читайте также:
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Мария Фирсова