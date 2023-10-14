Военные пресекли высадку десанта ВСУ у Антоновского моста

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Телеграм-канале, что на левом берегу Днепра у Антоновского моста российские военные ликвидировали четыре лодки ВСУ и их экипажи.
Сальдо отметил, что была пресечена попытка ВСУ высадить десант. По словам губернатора, украинские войска продолжают обстреливать города и поселки левобережья Херсонской области.
Российская группировка войск «Днепр» выполняет работу по подавлению вражеской артиллерии. За минувшие сутки была уничтожена гаубица Д-30 и два пункта дислокации живой силы ВСУ в Бериславе.
ВС РФ на Украине перешли в наступление по всей линии фронта. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время интервью. Риттер заявил, что Вооруженные силы России добились успехов в Донецкой области.
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«У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад украинской армии», — считает Скотт Риттер.Читайте также:
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Мария Фирсова