Военные ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

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Военнослужащие Украины отправили российских солдат, взятых в плен, на минное поле. Об этом свидетельствует видео, попавшее в распоряжение РИА Новости.
«Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем ВСУшники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен», - рассказал источник агентства.
На видео видно, как группа бойцов ВСУ под прицелами автоматов отправила на минное поле безоружных людей в форме российской армии, выкрикивая при этом разные оскорбления. Один из украинских боевиков открыл огонь в сторону одного человека, после чего произошел взрыв.
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