ВСУ попытались проникнуть в Россию на стыке Курской и Белгородской областей

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«Украинские военные собрались в очередной раз зайти на территорию России на стыке Белгородской и Курской областей. Но не учли, что у наших военных теперь достаточно средств разведки, и за плечами гаубицы Д-30», - написал Живов в своем Telegram-канале.
По его словам, группа украинских военных была вовремя обнаружена российскими силами и ликвидирована. Таким образом, вторжение на территорию РФ было пресечено.
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