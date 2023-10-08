Военный эксперт Босник раскрыл, что ВС РФ сделают с новыми авиабазами ВСУ

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Российские военные быстро возьмут под прицел новые авиабазы ВСУ с истребителями F-16. Об этом в статье для InfoBRICS написал военный эксперт Драго Босник.
Он отметил, что на Украине могут использоваться новые базы для размещения польских и румынских истребителей. Также остаются уже имеющиеся аэродромы в Одессе, Николаеве и Львове.
Босник заявил, что российские военные немедленно уничтожат эти базы, сами истребители F-16 не станут спасением для Украины. Наоборот, страна столкнётся с трудностями из-за длительного обслуживания и высоких расходов топлива и запчастей американских самолётов.
Напомним, что сначала предоставить Украине истребители вызвались Дания и Нидерланды. Поставки будут осуществлены в следующем году, когда украинские пилоты пройдут обучение.
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Босник заявил, что российские военные немедленно уничтожат эти базы, сами истребители F-16 не станут спасением для Украины. Наоборот, страна столкнётся с трудностями из-за длительного обслуживания и высоких расходов топлива и запчастей американских самолётов.
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Анастасия Чинкова