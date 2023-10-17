Военный эксперт Дандыкин назвал главное преимущество российской армии зимой

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Главным преимуществом армии зимой является техника и оружие, приспособленные к особенностям погодных условий.
Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По словам Дандыкина, назвать лучшее оружие в российской армии в зимний период сложно.
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«ВСУ сейчас же поставляется оружие из тех стран, которые мало представляют наши зимы», — считает эксперт.
«И зимой, и летом оружие работает одинаково. Все зависит только от обслуживания. Потому что техника всепогодная», —отметил эксперт.Ранее сообщалось, что российские военнослужащие с помощью FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») отслеживают и уничтожают танки ВСУ в тылу в районе Орехова, не подпуская их к району Работино.
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Мария Фирсова