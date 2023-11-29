Военный эксперт Дандыкин назвал самую неэффективную технику ВСУ

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Самой неэффективной техникой ВСУ в зоне СВО в текущую погоду является американский бронетранспортер М113.
Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, пишет «Лента.ру». Также на вооружении ВСУ есть и другое нерезультативное оружие.
Ранее сообщалось, что за период проведения специальной военной операции на Украине зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химоружия для отравления продуктов. Об этом рассказал начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По его словам, в результате действий украинских военных погибло как минимум 15 человек. Ранее Кириллов также сообщал, что причиной использования химоружия украинскими военными может быть очевидный провал их контрнаступления.
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«У них есть миномет «Молот». Он всё время взрывался. Это их производство на базе нашего советского миномета. В принципе, если брать доморощенную технику, то картина такая же. Не получились у них ни БТР, ни танки, которые не пошли», — рассказал Василий Дандыкин.
По его словам, в результате действий украинских военных погибло как минимум 15 человек. Ранее Кириллов также сообщал, что причиной использования химоружия украинскими военными может быть очевидный провал их контрнаступления.
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Мария Фирсова