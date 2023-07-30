Военный эксперт Дандыкин предположил, откуда запустили дроны до Москвы

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Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Сдается мне, что эти дроны имеют большую дальность. Вполне вероятно, что маршрут был заложен», — приводит слова Дандыкина NEWS.ru.
По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.
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