Военный эксперт Дандыкин раскрыл значение Авдеевки для ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин в ходе беседы с «Известиями» прокомментировал ход российской СВО на территории Украины.
Специалист заявил об улучшении позиций ВС РФ на Донецком направлении и отметил, что этому способствовали действия российских бойцов в пригородах Авдеевки. Он отметил, что все подходы, заходы и выходы ВСУ к городу контролируют российские солдаты.
Дандыкин раскрыл значение Авдеевки для Киева и подчеркнул, что потеря города грозит дальнейшими неудачами для ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Эксперт Корнев: Ситуация с поставками оружия для ВСУ стала критической
В Киевской области звучит воздушная тревога
WP: Украинские военные признали ухудшение ситуации на Купянском направлении
Дандыкин раскрыл значение Авдеевки для Киева и подчеркнул, что потеря города грозит дальнейшими неудачами для ВСУ.
«Противник бросает сюда резервы, какие только может, даже с таких основных направлений, как запорожское. Украинское командование понимает, что, потеряв Авдеевку, ВФУ может потерять и весь Донбасс», — цитирует издание слова эксперта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Эксперт Корнев: Ситуация с поставками оружия для ВСУ стала критической
В Киевской области звучит воздушная тревога
WP: Украинские военные признали ухудшение ситуации на Купянском направлении
Диана Аванесян