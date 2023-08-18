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Военный эксперт Дандыкин рассказал о характере боев на Запорожском направлении

18 августа 2023, 02:55

Фото: сайт Минобороны РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бои на Запорожском направлении имеют характер на истощение, при этом сейчас ВФУ бросили туда резервы. Об этом пишут «Известия».
«Там сейчас идут жесткие бои, воюет 810-я бригада морской пехоты и не только. Противник хоть как-то пытается изобразить успех — прорваться к Токмаку, ближе к Азовскому морю. Но не получается», — цитирует издание слова собеседника.

Он отметил, что ВФУ несут серьезные потери. Российская сторона несколько дней будет наблюдать за истощением противника, после чего ВС РФ перейдут в наступление не только в районе Купянска, но и на ряде других направлений.


«Так или иначе всё близится к фазе, когда наступать противнику будет нечем. Но пока идут упорные тяжелые бои», — заключил Дандыкин.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военный эксперт Михайлов раскрыл количество оставшихся в резерве ВСУ бойцов
Военный эксперт Михайлов: В резерве ВСУ осталось 50-70 тысяч бойцов
18 августа 2023, 03:17

Военный эксперт Александр Михайлов заявил, что ВСУ в боевых резервах имеют 50-70 тысяч солдат.
«У противника есть резервы. Их можно оценить в 50-70 тысяч реальных полноценных боеготовых людей. Количество личного состава, сформированных в воинских соединениях, которые обеспечены техникой, необходимым запасом боекомплекта», - цитирует URA.RU слова собеседника.

Михайлов добавил, что у украинской армии также есть мобилизационный резерв из мужского населения, которое пока не набрано в зону СВО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Корреспондент «Известий» показала боевую подготовку российских военных в ДНР
18 августа 2023, 01:30

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие ВС России проходят боевую подготовку на полигонах в ДНР, сообщила корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк 18 августа.
Военкор отметила, что обучение бойцов, в ходе которого уделяется внимание инженерно-саперной и тактической подготовке, выглядит как игровая реальность. Военнослужащие штурмуют окопы условного противника на полигоне, используя при этом боевые заряды.

«Боевое слаживание личного состава у нас, грубо говоря, 15 дней. Если есть возможность, мы проводим и просим вышестоящее руководство оттянуть — не 15 дней, а 20–25 дать — если личный состав не готов к выполнению боевых задач», — поделился российский командир с позывным «Гора».


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Дипломат Полянский: Украина не получит преимуществ от использования кассетных боеприпасов
18 августа 2023, 01:29

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский cчитает, что применение кассетных боеприпасов на поле боя не даст Киеву никаких преимуществ, сообщает ТАСС.
«Особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают», — подчеркнул Полянский.

Он отметил, что Вашингтон «на протяжении десятилетий морализаторствовал и клеймил военных преступников», применявших кассетные боеприпасы. Теперь же, по словам Полянского, шестой президент Украины Владимир Зеленский и его окружение как раз и будут являться подобными военными преступниками.

Пушилин: из-за ударов ВСУ кассетными бомбами растет число жертв среди мирных жителей
Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву нехваткой иных снарядов.

Как объяснили в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом снаряды зачастую не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.

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#украина
#оружие
#всу
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Reuters: США одобрил передачи Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов
18 августа 2023, 00:24

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Соединённые Штаты одобрили передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на собственные источники.
Пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат cообщал, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет, сделав эти самолёты частью ПВО страны, поэтому Киев возлагал на их поставку большие надежды, которые теперь явно не сбудутся в ожидаемые сроки.

Politico: Украинские пилоты не могут начать обучение полетам на F-16 из-за незнания английского
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.

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#самолёты
#сша
#нидерланды
#украина
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Боец «Птичка»: ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР
Боец «Птичка»: ВСУ заминировали тела сослуживцев перед отступлением в ЛНР
17 августа 2023, 23:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российский военный с позывным «Птичка» рассказал, что военнослужащие ВС Украины перед отступлением из Новоселовского в ЛНР заминировали тела погибших сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
«Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины», — цитирует агентство слова бойца ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Американский разведчик заявил, что Купянск совсем скоро падет
Риттер: Россия в скором времени освободит Купянск и Харьков
17 августа 2023, 21:57

Фото: iStock/JARAMA

В ближайшее время Украина может потерять Купянск, а затем и Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Украинская линия оборону у Купянска разбита, и российские войска продвигаются по пять, десять, пятнадцать километров в день, угрожая войти в Купянск. Город скоро падет. А дальше Харьков», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению эксперта, Украина потерпит военное поражение в конце лета или началу осени. У Вооруженных сил Украины практически закончились ресурсы, как в вооружении, так и в личном составе. 

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что положение ВСУ на Купянском направлении заметно ухудшилось. Генерал также признал, что в Киеве уже опасаются «захвата» Купянска российскими силами.

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На Западе испугались российского ракетного комплекса «Искандер-М»
MWM: Российский ракетный комплекс «Искандер-М» разработан для противодействия НАТО
17 августа 2023, 18:06

Фото: iStock/vadimrysev

Российский ракетный комплекс «Искандер-М» представляет серьезную угрозу для Североатлантического альянса, пишет Military Watch Magazine.
«Российские вооруженные силы располагают значительными запасами ракет для системы «Искандер-М», основная часть арсенала которых предназначена для противодействия НАТО в случае эскалации», - прокомментировали ситуацию в издании.

При этом, авторы статьи отметили, что «Искандер-М» не имеет аналогов на Западе. Чтобы сбить российские ракеты, выпущенные из этого комплекса, будет практически невозможно сбить, не имея высокотехнологичным систем ПВО.

По мнению MWM, именно «Искандер-М» оставляет за Россией возможность нанести ответный удар и открывает новые военные возможности.

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#ракета
#нато
#военная техника
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Макгрегор: Российские военные вынудили ВСУ отступить на Харьковском направлении
17 августа 2023, 17:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные настолько успешно вели бои на Харьковском направлении, что ВСУ начали отступление. Об этом в своём блоге на YouTube заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
По словам эксперта, причиной таких действий украинских военнослужащих стал отказ США от проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. В результате ситуация зашла в тупик, поскольку ВСУ уже не способны противостоять мощной российской армии.

Макгрегор уточнил, что украинцы сдаются сотнями, целыми подразделениями.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха из-за навыков российских военных.

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#контрнаступление
#украина
#россия
#сво
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ВС РФ уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области
ВС РФ ракетами уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области
17 августа 2023, 13:59

Фото: iStock/Sergii Zyskо

Российские войска на донецком направлении отразили четыре атаки ВСУ возле Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В результате боевых действий, на донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих. 
 
Отмечается, что атака украинских военнослужащих была отражена группировкой подразделения «Южная» совместно с российской авиацией и артиллерией. Кроме того, противник лишился 3 боевых машин и гаубицы. В ведомстве сообщили, что на одной из станций области, российские военные нанесли ракетный удар по району разгрузки техники ВСУ.
 
В результате удара, уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами и вооружением.    

Ранее сообщалось, что российские войска улучшили позиции на Купянском направлении. Об этом сообщило российское оборонное ведомство. 

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#военные
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