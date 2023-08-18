Военный эксперт Дандыкин рассказал о характере боев на Запорожском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бои на Запорожском направлении имеют характер на истощение, при этом сейчас ВФУ бросили туда резервы. Об этом пишут «Известия».
«Там сейчас идут жесткие бои, воюет 810-я бригада морской пехоты и не только. Противник хоть как-то пытается изобразить успех — прорваться к Токмаку, ближе к Азовскому морю. Но не получается», — цитирует издание слова собеседника.
Он отметил, что ВФУ несут серьезные потери. Российская сторона несколько дней будет наблюдать за истощением противника, после чего ВС РФ перейдут в наступление не только в районе Купянска, но и на ряде других направлений.
«Так или иначе всё близится к фазе, когда наступать противнику будет нечем. Но пока идут упорные тяжелые бои», — заключил Дандыкин.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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