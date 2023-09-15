Военный эксперт Дандыкин рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС Украины несет большие потери под Клещеевкой. Только 14 сентября украинская армия потеряла там целый батальон, рассказал он «Известиям».
Таким образом Дандыкин прокомментировал новость о том, что подразделения «Южной» группировки ВС РФ на Донецком направлении отразили восемь атак штурмовых групп ВФУ в районе села Клещеевка Донецкой Народной Республики.
Специалист подчеркнул, что ВСУ будут наступать до тех пор, пока их резервы не иссякнут окончательно. По его мнению, это произойдет в сентябре или октябре, после чего украинская сторона перейдёт в оборону.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Специалист подчеркнул, что ВСУ будут наступать до тех пор, пока их резервы не иссякнут окончательно. По его мнению, это произойдет в сентябре или октябре, после чего украинская сторона перейдёт в оборону.
«Для них, как и для нас, это принципиальное направление, так как один из главных вопросов СВО — освобождение Донбасса. Поэтому они будут продолжать пытаются наступать на Клещеевку, Артемовск, также сейчас на южнодонецком направлении бои идут», — цитирует издание слова Василия Дандыкина.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян