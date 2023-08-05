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Военный эксперт Дандыкин заявил о неуязвимости новых ракет РВВ-МД2, созданных для Су-57

05 августа 2023, 06:22

Фото: iStock/scaliger

Ракеты пятого поколения РВВ-МД2, которые созданы для истребителя Су-57, практически несбиваемы и, по сравнению со своими предшественницами и конкурентками, обладают поистине потрясающими характеристиками. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин
«Это ракеты класса «воздух-воздух». Они применяются для того, чтобы одержать победу в воздухе. С учетом того, что количество их будет приличное, <...> наш самолет в выигрышной позиции по отношению к самолетам вероятного противника», — пояснил Дандыкин.

По словам каперанга запаса, благодаря новым ракетам ещё более усилится превосходство российской армии в воздухе, которое многие западные эксперты считают главным сдерживающим фактором того, что украинское контрнаступление затягиваетсяю


Ракета РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57. Она оснащена линией радиокоррекции, позволяющей уточнять координаты цели прямо с борта самолета и повышая, таким образом, вероятность поражения техники противника. Кроме того, у новой ракеты есть многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.

Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, которые опережают разработки США
Впервые в ракетах подобного типа применена инерциальная система управления. Благодаря ей, боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов — только лишь на основе расчетов, исходящих из его предыдущего положения в пространстве. Аналогичные разработки в США отстают от наших на 5-10 лет.

Ранее американское издание Military Watch посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ. По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.

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#ракета
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#экспертное мнение
#военная техника
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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
04 августа 2023, 23:53

Фото: iStock/LeMusique

Сирены воздушной тревоги прозвучали вечером в пятницу в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Вечером 3 августа сообщалось о взрывах в Сумской области Украины. По данным украинских СМИ взрывы звучали в районе аэродрома Шостка, а также складов с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом воздушную тревогу на территории области не объявляли.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Украинский генерал заявил, что российские войска могут дойти до Киева за 12 часов
Генерал ВСУ Кривонос: Российские войска могут дойти до Киева за 12 часов
04 августа 2023, 21:54

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Украинские власти недооценивают мощь российской армии, которая, при желании, может дойти до Киева за 12 часов, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканалу «Прямой».
«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов», - прокомментировал ситуацию Кривонос.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы РФ смогут освободить Харьков без особого труда.

«ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков», - прокомментировал ситуацию Риттер.

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#киев
#вс рф
#сво
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В США считают, что ВС РФ смогут без труда освободить Харьков
Риттер: Россия сможет освободить Харьков без особого труда
04 августа 2023, 21:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы РФ смогут освободить Харьков без особого труда, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S.Tour of Duty.
«ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков», - прокомментировал ситуацию Риттер.

Ранее Риттер заявил, что совсем скоро российские силы полностью ликвидируют военные базы Вооруженных сил Украины в Одессе. По словам эксперта, полная ликвидация военного потенциала ВСУ в регионе защитит Россию от атак киевского режима в Черном море.

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#всу
#сво
#харьков
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ВСУ обстреляли мирное село в Брянской области
Богомаз: ВСУ обстреляли село Случевск в Брянской области
04 августа 2023, 20:38

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Случевск Погарского района Брянской области, написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам Богомаз, в результате удара произошло возгорание хозяйственной постройки.  

При этом, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.  

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - прокомментировал ситуацию глава Брянской области.

Ранее аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой сообщил, что за минувшую неделю по меньшей мере 11 мирных жителей погибли, 50 получили ранения в ДНР в результате обстрелов ​со стороны ВСУ.

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#всу
#обстрел
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В зоне СВО российскими силами ликвидирован наёмник из Бразилии
04 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/blinow61

В зоне проведения спецоперации российскими силами ликвидирован наёмник из Бразилии, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Из сообщения следует, что бразильский наёмник Антонио принимал участие в боевых действиях в составе 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны киевского режима, которая действует южнее Артемовска.

Также уточняется, что с начала проведения спецоперации уничтожено не менее пяти наёмников из Бразилии.

Ранее также сообщалось, что в зоне спецоперации российскими силами ликвидированы сразу два наёмника из США - Лэнс Лоурэнс и Джеф Джонс. Последний приезжал на Украину два раза для участия в боевых действиях. Он был убит российскими военными в районе Артемовска.

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#сша
#всу
#вс рф
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La Repubblica: Россия располагает тремя важными козырями для победы над Украиной
04 августа 2023, 18:00

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

У России есть три важных козыря, помогающие ей одерживать победы над Украиной. Это мощная, хорошо выстроенная оборона, грамотная тактика боевых генералов, а также то, что сами украинские военачальники так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями.
Об этом пишет итальянский обозреватель Джанлука Ди Фео в своей статье для издания La Repubblica. Автор публикации отмечает, что на Украине и среди ее союзников растет беспокойство из-за неудачно складывающегося контрнаступления. На Западе опасаются, что ВСУ не смогут к осени вытеснить россиян с занимаемых ими позиций, а это создаст непростую ситуацию не только в военном, но и в политическом смысле.

По мнению Ди Фео, если украинские войска не смогут в начале осени занять Мариуполь и Мелитополь, это даст Москве время и возможности для того, чтобы внести раскол в ряды союзников Зеленского. В заключение журналист приходит к выводу, что в дипломатических кругах стран Запада начали циркулировать разговоры о возможности перемирия по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.

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#журналист
#всу
#мариуполь
#украина
#победа
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Украинские боевики массово отказываются идти в наступление
Макгрегор: ВСУ боятся идти в наступление, глядя на непрекращающиеся провалы
04 августа 2023, 17:51

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

После череды провальных наступательных операций в ходе разрекламированного контрнаступления ВСУ, украинские бойцы больше не хотят идти в атаку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Сейчас огромное количество украинцев заставили идти на фронт. Они видели, как их соотечественники погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они отказываются идти в наступление», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, недооценив Москву, и превратил Украину в огромное кладбище. Эксперт добавил, что все украинские поля усеяны трупами боевиков ВСУ. Самым разумным решением сейчас станет заключение мира с Россией, считает Макгрегор.

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#контрнаступление
#всу
#сво
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NBC: в США разочарованы, что ВСУ не применяют полученные навыки
04 августа 2023, 17:44

Фото: iStock/rarrarorro

Американские чиновник разочарованы тем, что украинские военные в ходе своего контрнаступления не применяют навыки, которым их обучили иностранные инструкторы. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.
«Некоторые чиновники в США в частном порядке выразили разочарование тем, что украинцы, по-видимому, воздерживаются от развертывания некоторых из своих наиболее хорошо оснащенных и обученных подразделений, и что они не всегда применяли принципы, которые они получили в ходе обучения», - передает телеканал.

Кроме того, источники телеканала уверены в провале контрнаступления ВСУ, которые не смогут прорвать российскую оборону и понесут огромные потери при этом. Уточняется, что планирование военных операций в рамках украинского контрнаступления осложнено из-за того, что оборона ВС РФ качественно укреплена.

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#сша
#оборона
#чиновники
#всу
#вс рф
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Озвучен радикальный метод защиты российских курортов
Военный эксперт Литовкин назвал отстранение Украины от Чёрного моря методом предотвращения атак ВСУ
04 августа 2023, 17:13

Фото: istockphoto.com/Eugene03

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что для того, чтобы ВСУ прекратили атаки на побережье Крыма и Краснодарского края, необходим радикальный подход, заключающийся в том, чтобы отрезать Украину от Чёрного моря.
«Есть только один способ, который предотвратит даже попытки атак сил ВСУ на побережье Крыма и Краснодарского края. Он весьма радикален и заключается в том, чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря путём освобождения от власти киевского режима Одесской и Николаевской областей», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Литовкин.

Он отметил, что остальные менее фундаментальные меры по защите наших территорий уже предпринимаются российской стороной.

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