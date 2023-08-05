Военный эксперт Дандыкин заявил о неуязвимости новых ракет РВВ-МД2, созданных для Су-57

Фото: iStock/scaliger
Ракеты пятого поколения РВВ-МД2, которые созданы для истребителя Су-57, практически несбиваемы и, по сравнению со своими предшественницами и конкурентками, обладают поистине потрясающими характеристиками. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин
«Это ракеты класса «воздух-воздух». Они применяются для того, чтобы одержать победу в воздухе. С учетом того, что количество их будет приличное, <...> наш самолет в выигрышной позиции по отношению к самолетам вероятного противника», — пояснил Дандыкин.По словам каперанга запаса, благодаря новым ракетам ещё более усилится превосходство российской армии в воздухе, которое многие западные эксперты считают главным сдерживающим фактором того, что украинское контрнаступление затягиваетсяю
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, которые опережают разработки США
Впервые в ракетах подобного типа применена инерциальная система управления. Благодаря ей, боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов — только лишь на основе расчетов, исходящих из его предыдущего положения в пространстве. Аналогичные разработки в США отстают от наших на 5-10 лет.
Ранее американское издание Military Watch посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ. По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.
Читайте также:
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, которые опережают разработки США\
В США назвали Су-57 самым опасным российским истребителем
Россия применила на Украине новую ракету с уникальной точностью
Артем Путинцев