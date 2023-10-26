Военный эксперт Дандыкин заявил о приспособлении российских ПВО к ракетам ATACMS

Фото: сайт Минобороны РФ
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что две перехваченные ракеты ATACMS в зоне СВО за сутки говорят о том, что российская система ПВО готова противодействовать любым подобным вооружениям. Об этом пишут «Известия».
«Наша система противовоздушной обороны приспособилась к любым таким ракетам и готова противодействовать дальше, в том числе и немецким Taurus, если их поставят. Это по зубам любым нашим комплексам ракетным от малого действия до большого. Вполне вероятно, что могли это сделать и наши «Бук-М2» или «Бук-М3», — цитирует издание слова собеседника.
Кроме того, комплексы С-300 и С-400 ВС РФ способны бнаруживать и перехватывать ракеты с высокой дальностью поражения.
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