Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

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На Украине планируется провести мобилизацию с целью формирования к весне армии размером до 500 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с изданием «Известия».
Эксперт также предположил, что Вооруженные силы Украины могут осуществлять ракетные и беспилотные атаки на российские объекты в тылу.
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