Военный эксперт Калинин отметил рост интереса среди граждан к службе по контракту

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С января 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 230 тысяч россиян. При этом растет интерес к службе по контракту среди ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и грузино-осетинском конфликте. Об этом специально для «Радио 1» рассказал военный эксперт, член общественного совета при Минобороны РФ Вячеслав Калинин.
«Это говорит о том, что наши соотечественники доверительно относятся к службе по контракту. За последнее время Минобороны России провело огромную работу для того, чтобы исправить имеющиеся недостатки, а также проблемные и спорные моменты в условиях контрактной службы. Все было отрегулировано», - рассказал Калинин.
По его словам, когда гражданин приходит заключать контракт, он получает денежное содержание, а также все льготы, предусмотренные правительством.
«Ветеранское сообщество, участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и грузино-осетинском конфликте также проявляют к этому активный интерес», - отметил специалист.
Он объяснил, что те, кто по состоянию возраста или здоровья не могут принимать участие в активных боевых действиях получают должности, где может потребоваться их опыт и навыки.
Напомним, заключить контракт с Минобороны может любой годный по здоровью россиянин, достигший совершеннолетия. Любой обратившийся получит всю необходимую экипировку, также его проконсультируют юристы, нотариусы и представители банков. При этом пока будут готовиться необходимые документы потенциальному контрактнику будет предоставлено трехразовое питание и проживание.
Для тех, кто будет проходить контрактную службу правительством предусмотрены различные выплаты и льготы, которые также распространяются на членов их семей. Таким образом, военнослужащий будет получать ежемесячный оклад, размер которого исходит из воинского звания и должности. Также предусмотрены дополнительные выплаты и увеличение пенсии.
Кроме того, военнослужащие имеют право на кредитные каникулы и освобождаются от уплаты налогов. Также за ними сохраняется рабочее место. При этом дети контрактников попадают в сад без очереди, бесплатно посещают все кружки и секции, а в школах им предоставляется бесплатное питание
Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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