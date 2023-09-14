Военный эксперт Кнутов: Большая часть авиации Украины уничтожена

На Донецком направлении в районе Артемовска зафиксировано прибытие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, бойцы которой были обучены инструкторами НАТО\\\. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники\\\.