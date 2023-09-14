Военный эксперт Кнутов: Большая часть авиации Украины уничтожена

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Значительная часть авиации Вооруженных сил Украины \(ВСУ\) уже уничтожена\. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Владимир Кнутов\.
В беседе с изданием «Лента.ру» специалист оценил текущее состояние Воздушных сил Украины. Он отметил, что часть потерь в украинской авиации пытаются восполнить своей техникой союзники из НАТО. Киев на момент начала СВО располагал в основном бывшими советскими моделями самолетов: это МиГ-29 и отчасти Су-27. Эти машины хорошо освоены украинскими летчиками, но в значительной степени уступают российской авиации по своим техническим характеристикам. При этом эксперт добавил, что точное количество украинских самолетов неизвестно.
Называется цифра в сто самолетов, после того, как авиапарк Киева был пополнен западными истребителями. Это, конечно, небольшая цифра, учитывая то, что западные аналитики оценивают количество российских самолетов как минимум в тысячу. А также принимая во внимание превосходство российских Су-30 и Су-35 над украинскими машинами по своим летным и боевым характеристикам, отметил Кнутов.
Также военный эксперт рассказал, что потери в самолетах Украина собирается восполнит за счет поставок истребителей F-16, которые Киеву уже пообещали западные союзники. По мнению Кнутова, главная опасность этих самолетов состоит в том, что некоторые модификации способны нести ядерное оружие. Наличие самолетов с тактическим ядерным оружием на вооружении у террористического режима таит в себе большую опасность, заключил эксперт.
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Называется цифра в сто самолетов, после того, как авиапарк Киева был пополнен западными истребителями. Это, конечно, небольшая цифра, учитывая то, что западные аналитики оценивают количество российских самолетов как минимум в тысячу. А также принимая во внимание превосходство российских Су-30 и Су-35 над украинскими машинами по своим летным и боевым характеристикам, отметил Кнутов.
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Александр Бойцов