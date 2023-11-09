Военный эксперт Кнутов допускает снижение активности боевых действий в зоне СВО

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На активности боевых действий в зоне СВО могут сказаться дожди, снег и плохая видимость.
В данных условиях работа беспилотников заметно осложняется. Боевые действия могут возобновить после наступления морозов. Об этом сообщил «Ленте. Ру» военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.
Снижение эффективности дронов сказывается и на применении артиллерии, из-за чего активность боевых действий может быть снижена до наступления морозов.
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«В условиях повышенной влажности дроны либо работают плохо, либо не работают вообще. Квадрокоптеры в основном не функционируют. Работают беспилотники самолетного типа. У них герметичный корпус, покрытая специальным стеклом камера, на которой не держатся капли. Но из-за плохой видимости это все равно малоэффективно», —сообщил Юрий Кнутов.
«В морозы, как правило, прекращаются осадки, грунт становится жестким, техника может передвигаться, личный состав тоже. Все это упрощает ведение боевых действий, хотя, с другой стороны, требуется более тщательная маскировка техники и личного состава», — уточнил военный эксперт.Читайте также:
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Мария Фирсова