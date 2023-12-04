Военный эксперт Кнутов объяснил, почему бойцы ВСУ бежали при штурме поселка

Фото: iStock/Silent_GOS
Военный эксперт Кнутов: Среди бойцов ВСУ начались панические настроения.
Такое предположение сделал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, пишет «Лента.ру». по его словам, многие из бойцов ВСУ испытывают панику.
ВСУ продемонстрировали, что на данном участке фронта войска деморализованы.
Ранее сообщалось, что отравление жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, возможно, связано с попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть. Об этом сообщает портал Weekly Blitz.
Читайте также:
Weekly Blitz: Отравление жены Буданова - попытка Зеленского укрепить власть
СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость
На Украине погиб мобилизованный в ВСУ подросток
«Это (бегство) указывает на низкие моральные качества и плохой уровень подготовки украинской армии. В этом состоянии паники они бросают раненых, убитых, вооружение и сбегают. Всё это указывает на то, что личный состав был практически насильственно мобилизован и отправлен на фронт. Командиров не было на позициях, принимать решения было некому», — считает Юрий Кнутов.
Ранее сообщалось, что отравление жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, возможно, связано с попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть. Об этом сообщает портал Weekly Blitz.
Читайте также:
Weekly Blitz: Отравление жены Буданова - попытка Зеленского укрепить власть
СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость
На Украине погиб мобилизованный в ВСУ подросток
Мария Фирсова