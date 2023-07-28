Военный эксперт Кнутов заявил, что ВСУ пытаются блокировать Крым

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Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что Киев ударами по Крымскому мосту и другим переправам хочет устроить блокаду Крыма. Об этом пишет «Лента.ру».
Кроме того, ВСУ придерживаются подобной тактике и на Артемовском направлении, отметил Кнутов.
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