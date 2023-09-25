Военный эксперт Кнутов заявил о главной особенности самого сильного танка ВС РФ

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi
Военный эксперт, историк, директ музея ПВО Юрий Кнутов заявил, что основной особенностью самого сильного танка ВС РФ является такая его комплектация, которая способствует повышенной живучести.
Так, речь идёт о российском танке Т-90 «Прорыв», который считается наисильнейшим.
«Главная особенность в том, что башня танка непосредственно сзади, надёжно спрятана ниша боеприпасов, что снижает вероятность взрыва боекомплектов в случае пробития брони и возгорания внутри танка. Если даже снаряды подрываются, то выбивается специальная пластина, которая направляет всю взрывную волну, пламя и дым вне машины. Башню не срывает, и у экипажа есть шансы остаться в живых. Это и даёт повышение живучести», — отметил в беседе с Pravda.Ru Кнутов.
Он также отметил, что это довольно серьёзная машина с сильными изменениями.
Читайте также:
Пять российских бойцов обратили в бегство штурмовое подразделение ВСУ
Российский спецназ уничтожает украинских солдат на Ореховском направлении
Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard у Стельмаховки
«Главная особенность в том, что башня танка непосредственно сзади, надёжно спрятана ниша боеприпасов, что снижает вероятность взрыва боекомплектов в случае пробития брони и возгорания внутри танка. Если даже снаряды подрываются, то выбивается специальная пластина, которая направляет всю взрывную волну, пламя и дым вне машины. Башню не срывает, и у экипажа есть шансы остаться в живых. Это и даёт повышение живучести», — отметил в беседе с Pravda.Ru Кнутов.
Читайте также:
Пять российских бойцов обратили в бегство штурмовое подразделение ВСУ
Российский спецназ уничтожает украинских солдат на Ореховском направлении
Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard у Стельмаховки
Мелисса Тимофеева