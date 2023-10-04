Военный эксперт Корнев назвал самое страшное оружие ВСУ

Фото: istockphoto/bbsferrari
Контрнаступление Киева не принесло ожидаемых результатов: по подсчетам экспертов Россия в итоге захватила даже чуть больше территории, чем Украина. Военный эксперт, создатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев считает, что, не добившись успеха на суше, ВСУ могут перенести акцент на битву за море.
Возможно, крупные сухопутные наступательные операции противник отложит до зимы, когда грунт замерзнет и станет проходимым для тяжелой техники, предположил специалист. К тому времени Киев способен «пересобрать» танковые части и снова броситься в атаку. Также Украина продолжит копить высокоточные боеприпасы — крылатые ракеты авиационного базирования, системы GLSDB для HIMARS, передает РИА Новости. Важное значение будут иметь ракеты ATACMS, поставку которых недавно одобрил Вашингтон. Для войск РФ это достаточно новое оружие, и пока не будет выработана методология противодействия ему, противник может получить локальное преимущество, впрочем, вряд ли решающее, считает Корнев.
Главные цели Киева на море — корабли Черноморского флота и Крымский мост. ВСУ обстреливают Севастополь и Крым ракетами Storm Shadow и Scalp. Но одна из самых заметных и опасных инноваций — морские беспилотники. Это достаточно новое для нас оружие. Бороться с такими ударными беспилотными системы российские военные вроде бы умеют. Но тут вопрос в количестве, считает эксперт. Если атаку 10-15 безэкипажных катеров моряки и пехота с артиллерией отобъют, то как быть, если их будет 40 или 50, задается вопросом Корнев.
В настоящее время Киев взял паузу в такого рода действиях. Не исключено, что ВСУ копят ресурсы для массированного удара с использованием морских дронов. И России следует быть к этому готовой, заключил эксперт.
Читайте также:
ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь
Корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
В Чёрном море уничтожен очередной безэкипажный катер ВСУ
Главные цели Киева на море — корабли Черноморского флота и Крымский мост. ВСУ обстреливают Севастополь и Крым ракетами Storm Shadow и Scalp. Но одна из самых заметных и опасных инноваций — морские беспилотники. Это достаточно новое для нас оружие. Бороться с такими ударными беспилотными системы российские военные вроде бы умеют. Но тут вопрос в количестве, считает эксперт. Если атаку 10-15 безэкипажных катеров моряки и пехота с артиллерией отобъют, то как быть, если их будет 40 или 50, задается вопросом Корнев.
Читайте также:
ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь
Корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
В Чёрном море уничтожен очередной безэкипажный катер ВСУ
Александр Бойцов