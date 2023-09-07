Военный эксперт Кошкин заявил, что отключение Starlink создаст проблемы для ВСУ

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Если Илон Маск примет решение об отключении Starlink, то у ВСУ возникнут серьезные проблемы, заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью Lenta.ru.
«Те беспилотники, которые идут по GPS, используя интернет Starlink, конечно, не смогут атаковать Крым. Есть определенная доля, которую они используют (именно через Starlink), они давно столкнулись с этой проблемой и постараются ее обойти. Все, что завязано на Starlink в военном плане, будет испытывать трудности», - прокомментировал ситуацию Кошкин.
Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов, заявил его создатель Илон Маск на страницах биографической книги. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов.
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Евгения Парфентьева