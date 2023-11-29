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Военный эксперт Ленков рассказал о беззащитном танке ВСУ

Леонков: у танков Leopard 1A5 нет динамической защиты
29 ноября 2023, 18:34
Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Поставленные ВСУ танки Leopard 1A5 отличаются тем, что у них недостаточный уровень защищённости.
Об этом военный эксперт Алексей Леонков сообщил News.ru.

По его словам, Leopard 1A5 уступают танкам Leopard 2A4 и 2A6. Их Вс РФ уже поражали в зоне СВО.


«У этих танков практически отсутствует реактивная и динамическая защита, нет доработок. Единственное, у него доработана система управления огнем и пушка 105 миллиметров», —рассказал Алексей Леонков.
Leopard 1A5 создан на основе модификации A1A1, отличающейся от базовой версии танка наличием навесных стальных экранов на башне. Танк имеет систему управления огнём EMES 18. Защиту базовой модели Leopard 1 обеспечивает броневая сталь толщиной до 70 миллиметров.

Ранее «Ростех» сообщил о создании миниатюрной системы «свой-чужой», предназначенной для обозначения беспилотников.

Холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал на выставке «Электроника России» новый малогабаритный приёмо-ответчик, чтобы обозначать беспилотники. Изделие работает по принципу «свой-чужой» и в автоматическом режиме занимается маркировкой дружественных дронов на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика.

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#новости
#украина
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#танки
#сво
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Под Волгоградом прошли похороны погибшего на СВО пожилого снайпера Архипова
29 ноября 2023, 18:41

Фото: iStock/dragana991

В Волгоградской области 22 ноября был похоронен Александр Архипов. Он принимал участие в специальной военной операции, куда отправился добровольно. Мужчине было 59 лет. Об этом сообщила администрация Котельниковского района региона.
Согласно сообщению, он подписал контракт с Минобороны РФ и в августе отправился на спецоперацию, где стал снайпером. 13 октября он героически погиб, выполняя боевую задачу.

Ранее также стало известно, что в зоне проведения спецоперации погиб генерал-майор, заместитель 14-го Армейского корпуса Владимир Завадский. По предварительным данным, 28 ноября он подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области во время выполнения боевой задачи. У него осталась жена и двое сыновей. Ему было 55 лет.

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#минобороны рф
#гибель
#контракт
#всу
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Жителям Подмосковья рассказали, чем помогут в фонде «Защитники Отечества»
29 ноября 2023, 18:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области оказывает в регионе помощь ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Об этом жителям региона напомнили в фонде.
Фонд был создан Указом президента в апреле. Организация персонально комплексно сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших или умерших бойцов, оказывает содействие по принципу «одного окна».
 
Сотрудники фонда помогут в оформлении мер соцподдержки и инвалидности; получении удостоверения ветерана боевых действий; трудоустройстве; окажут юридическую и психологическую помощь; 
помогут в прохождение реабилитации и получении направления на протезирование. 
 
Социальные координаторы фонда работают в каждом городском округе Подмосковья.
 
Контакты филиала фонда в Московской области: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик»
телефон: 7(498) 602-00-23. 
 
Социальные сети:
 
https://t.me/fzomo
https://vk.com/fzomo
https://ok.ru/group/fzmo

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#фонд
#спецоперация
#сво
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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В России создали систему «свой-чужой» для беспилотников
«Ростех» создал малогабаритную систему «свой-чужой», чтобы обозначать дроны
29 ноября 2023, 17:54

Фото: iStock/agnormark

«Ростех» создал миниатюрную систему «свой-чужой», предназначенную для обозначения беспилотников.
Холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал на выставке «Электроника России» новый малогабаритный приёмо-ответчик, чтобы обозначать беспилотники. Изделие работает по принципу «свой-чужой» и в автоматическом режиме занимается маркировкой дружественных дронов на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика. 

Радиолокационный опознаватель изобрели специалисты научно-производственного предприятия «Пульсар». Изделие работает со станциями, которые используют отечественную систему опознавания «Пароль». Такие приборы применяют в авиации для того, чтобы отличить свою технику от летательных аппаратов врага. 

Изделие весит примерно 150 граммов. Энергопотребление составляет 100 милливольт, что позволяет внедрять опознаватель в гражданские и спецдроны.

По словам гендира НПП «Пульсар» Сергея Борового, сегодня на поле боя обе стороны конфликта применяют одни и те же модели беспилотников. Это затрудняет их визуальную идентификацию. 

«Применение таких опознавателей позволит отличать свои дроны от вражеских», — сказал Сергей Боровой. 
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#беспилотник
#бпла
#украина
#сво
#ростех
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Сотрудники «Мособлпожспас» спасли четырех человек из горящей фабрики
29 ноября 2023, 17:26

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли четырех человек из горящей мебельной фабрики. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Пожар произошел 28 ноября в нежилом здании в промзоне деревни Осеево в Лосино-Петровском городском округе.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы эвакуировали из горящего здания четырех человек, которые работали в мебельном цехе. Спасатели получили указания от руководителя тушения пожара и от автоцистерны КамАЗ подали три ствола РСК-50: два на ликвидацию возгорания, ещё один - на защиту соседних строений <…>», - отметил начальник теруправления № 5 Геннадий Лафицков.

Стоит отметить, что всего в тушении горящего здания задействовали 70 человек личного состава и 21 единицу техники. Пожар ликвидировали за два часа с начала возгарания.

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#работники
#подмосковье
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#мособлпожспас
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В зоне спецоперации погиб генерал-майор ВС РФ Завадский
29 ноября 2023, 16:55

Фото: i

В зоне проведения спецоперации погиб генерал-майор, заместитель 14-го Армейского корпуса Владимир Завадский. Об этом сообщает ИА Новороссия.
По предварительным данным, 28 ноября он подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области во время выполнения боевой задачи. У него осталась жена и двое сыновей. Ему было 55 лет.

Напомним, 22 ноября ВСУ сбросили осколочный боеприпас с беспилотника на российских журналистов. Они занимались подготовкой материала об обстрелах ВСУ Запорожской области. В результате атаки ранение получил корреспондент канала «Россия-24» Борис Максудов.

23 ноября Борис Максудов умер от полученных ранений во время транспортировки в Крым. 18 ноября военкору исполнилось 38 лет.

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#россия
#боеприпас
#крым
#всу
#ранение
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На Украине отвергли идею о проведении переговоров с Россией
Подоляк отверг проведение мирных переговоров между Россией и Украиной
29 ноября 2023, 16:23

Фото: iStock/Diy13

Украина не предполагает проведение мирных переговоров с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
В своём Telegram-канале он написал, что Украина не рассматривала возможность проведения мирных переговоров ни в феврале-марте 2022 года, ни тем более в настоящее время. 

По его словам, никаких переговоров о мире не было и быть не могло. 

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что страна не пойдёт на перемирие, если не будут выплачены репарации со стороны России. Она подчеркнула, что никто, кроме Москвы, не будет выплачивать эти средства. 

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#украина
#россия
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#мир
#спецоперация
#политика
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В США предрекли гибель украинскому роду из-за беременных на фронте
Джонсон: будущее Украины под угрозой из-за огромных потерь в рядах ВСУ
29 ноября 2023, 16:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Будущее Украины ставят под угрозу огромные потери в рядах ВСУ. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на стороне ВСУ участвуют в военных действиях женщины, в том числе беременные. Потери среди личного состава могут привести к тому, что на Украине не кому будет продолжать род, поделился размышлениями Джонсон. 
 
Американский эксперт также допустил вероятность проведения на Украине мобилизации, в рамках которой на фронт будут призваны мужчины от 17 до 70 лет. 
 
Джонсон рассказал, что прежде один из украинских телеканалов выпустил в эфир информацию о погибших военных. Более миллиона убитых и пропавших без вести из числа украинских солдат. Киевские власти «сошли с ума» и потребовали немедленного отзыва отчета о потерях в рядах ВСУ, который просочился на телеканал. 

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#беременные женщины
#сво
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В Верховной раде снова раскритиковали главкома ВСУ Валерия Залужного
Депутат Рады Безуглая раскритиковала Залужного за статьи в Economist
29 ноября 2023, 15:58

Фото: iStock/Cavan Images

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вновь раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Соответствующий пост она опубликовала в своих соцсетях.
Безуглая упрекнула Залужного в том, что он публикует статьи в издании Economist. По её словам главнокомандующий многого недоговаривает украинцам, при этом в беседе с иностранцами в СМИ раскрываются новые неожиданные подробности. 

Депутат призвала генерала открыто выступить перед украинцами и рассказать им о действительном ходе дел, а не давать интервью западным изданиям. 

Также Безуглая задала Залужному несколько вопросов, в частности о том, почему военным не предоставляют новую технику, почему неподготовленных солдат пускают в штурм.

По словам политика, необходимо оценивать военные шансы, а не рейтинги. Если же происходит ровно наоборот, то это негативно сказывается на возможностях ВСУ и на исходе конфликта. 

Ранее Безуглая призвала Залужного уйти в отставку, поскольку он не смог подготовить план боевых действий на предстоящий год. 

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#валерий залужный
#украина
#всу
#спецоперация
#интервью
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В Ростовской области ПВО сбила украинский беспилотник
Минобороны: в Ростовской области сбит беспилотник ВСУ
29 ноября 2023, 15:52

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Ростовской область противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, украинский БПЛА был ликвидирован в небе над Ростовской областью.

Ранее в Минобороны также сообщали, что силы противовоздушной обороны в 7:30 мск 29 ноября уничтожили украинский беспилотник над территорией Подольского округа Подмосковья. 

Напомним, российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили сразу 20 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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