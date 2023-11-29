Военный эксперт Ленков рассказал о беззащитном танке ВСУ

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Поставленные ВСУ танки Leopard 1A5 отличаются тем, что у них недостаточный уровень защищённости.
Об этом военный эксперт Алексей Леонков сообщил News.ru.
По его словам, Leopard 1A5 уступают танкам Leopard 2A4 и 2A6. Их Вс РФ уже поражали в зоне СВО.
Ранее «Ростех» сообщил о создании миниатюрной системы «свой-чужой», предназначенной для обозначения беспилотников.
Холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал на выставке «Электроника России» новый малогабаритный приёмо-ответчик, чтобы обозначать беспилотники. Изделие работает по принципу «свой-чужой» и в автоматическом режиме занимается маркировкой дружественных дронов на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика.
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По его словам, Leopard 1A5 уступают танкам Leopard 2A4 и 2A6. Их Вс РФ уже поражали в зоне СВО.
«У этих танков практически отсутствует реактивная и динамическая защита, нет доработок. Единственное, у него доработана система управления огнем и пушка 105 миллиметров», —рассказал Алексей Леонков.Leopard 1A5 создан на основе модификации A1A1, отличающейся от базовой версии танка наличием навесных стальных экранов на башне. Танк имеет систему управления огнём EMES 18. Защиту базовой модели Leopard 1 обеспечивает броневая сталь толщиной до 70 миллиметров.
Ранее «Ростех» сообщил о создании миниатюрной системы «свой-чужой», предназначенной для обозначения беспилотников.
Холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал на выставке «Электроника России» новый малогабаритный приёмо-ответчик, чтобы обозначать беспилотники. Изделие работает по принципу «свой-чужой» и в автоматическом режиме занимается маркировкой дружественных дронов на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика.
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Мария Фирсова