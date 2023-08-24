Военный эксперт Литовкин рассказал о льготах для контрактников

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Контрактники получают полный пакет социальной поддержки. Об этом «Радио 1» сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Эксперт рассказал, что в зависимости от длительности нахождения контрактника на службе, денежные выплаты, которые он получает ежемесячно, увеличиваются.
По истечении трёх лет с момента вступления на службу, контрактник имеет право воспользоваться ипотечной программой, специально разработанной Министерством обороны. На специальный счёт будут поступать денежные средства, которые потом можно использовать для покупки жилья.
Кроме того, Литовкин рассказал о получении готовых квартир. Неженатым контрактникам предоставляются комнаты в общежитиях, а для семей – служебные квартиры. Также могут поступать выплаты, полностью компенсирующие стоимость аренды жилья для тех, кто снимает квартиру.
Помимо этого, контрактники получают полное медицинское обслуживание. В него входят лечение в санаториях, ежегодный отпуск в 30 дней с полной оплатой проезда до места отдыха и другие услуги.
По словам Литовкина, за последнее время на службу по контракту принято более 150 тысяч россиян.
Чтобы заключить контракт о прохождении военной службы можно обратиться в Московский областной пункт отбора в Балашихе. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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По истечении трёх лет с момента вступления на службу, контрактник имеет право воспользоваться ипотечной программой, специально разработанной Министерством обороны. На специальный счёт будут поступать денежные средства, которые потом можно использовать для покупки жилья.
Помимо этого, контрактники получают полное медицинское обслуживание. В него входят лечение в санаториях, ежегодный отпуск в 30 дней с полной оплатой проезда до места отдыха и другие услуги.
По словам Литовкина, за последнее время на службу по контракту принято более 150 тысяч россиян.
Чтобы заключить контракт о прохождении военной службы можно обратиться в Московский областной пункт отбора в Балашихе. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Анастасия Чинкова