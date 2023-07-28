Военный эксперт Матвейчук рассказал, кто чаще всего служит по контракту

Фото: IStock/vasile voicu
Всё больше россиян подписывают контракт на военную службу. Об этом «Радио 1» заявил военный эксперт, полковник, главный редактор информационного агентства ANNA News Анатолий Матвейчук.
По словам собеседника, контрактные военнослужащие занимают всё больше вакантных мест в армии России, поэтому количество россиян на срочной службе постепенно снижается.
Военный эксперт подчеркнул, что теперь контракт военнослужащие могут подписывать после курса молодого бойца. Чаще всего этим пользуются жители регионов.
Отмечается, что заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы не только для себя, но и для членов семьи. Военнослужащему полагается месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием и в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Помимо этого, служащие в зоне специальной военной операции по контракту имеют право на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места. Также они могут отправлять своих детей в детский сад без очереди, рассчитывать на бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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«Призыв срочников год от года уменьшается ввиду того, что контрактники заполняют вакантные должности, которые раньше укомплектовывались срочниками», — сказал Анатолий Матвейчук.
«Мотивация заработать денег стала практически профилирующей для окраин государства, где люди были без работы, где они не могли себя найти. Сейчас они прибывают в армию, получают хорошие деньги, поддерживают свои семьи, решают проблемы и одновременно с этим выполняют служебно-боевые функции», — заметил полковник.С 4 мая в Балашихе открылся московский областной пункт отбора на военную службу по контракту. Из основных требований ко всем желающим – это быть старше 18 лет и иметь годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Отмечается, что заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы не только для себя, но и для членов семьи. Военнослужащему полагается месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием и в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Помимо этого, служащие в зоне специальной военной операции по контракту имеют право на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места. Также они могут отправлять своих детей в детский сад без очереди, рассчитывать на бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Екатерина Шмакова