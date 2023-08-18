Военный эксперт Михайлов раскрыл количество оставшихся в резерве ВСУ бойцов

Военный эксперт Александр Михайлов заявил, что ВСУ в боевых резервах имеют 50-70 тысяч солдат.
«У противника есть резервы. Их можно оценить в 50-70 тысяч реальных полноценных боеготовых людей. Количество личного состава, сформированных в воинских соединениях, которые обеспечены техникой, необходимым запасом боекомплекта», - цитирует URA.RU слова собеседника.
Михайлов добавил, что у украинской армии также есть мобилизационный резерв из мужского населения, которое пока не набрано в зону СВО.
Читайте также:
Военный эксперт Дандыкин рассказал о характере боев на Запорожском направлении
В Сети появилось видео подготовки российских бойцов в ДНР
Боец «Птичка»: ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР
Диана Аванесян