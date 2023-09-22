Военный эксперт Насонов: Оружие США не имеет преимущества в зоне спецоперации

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Специальная военная операция (СВО) на Украине показала, что поставляемые Киеву образцы американского вооружения не имеет никаких явных преимуществ над российскими образцами военной техники. Об этом в беседе с порталом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса и руководитель холдинга «Русь» Роман Насонов.
«С момента введения и использования <...> образцов вооружения США было обнаружено, что никакого преимущества они ни по толщине брони, скороходности, маневренности, дальности, высоте, калибру, ни по каким характеристикам не являются лучшим. Есть небольшие преимущества в РЭБ и разведывательных комплексах контрбатарейной борьбы, но это все», — cообщил Насонов.По мнению эксперта, все без исключения былые образцы американского оружия, признанные суперуспешными, «обкатывались» в гораздо более тепличных условиях — таких, как в Афганистане, Сирии или Ираке. А США такитм образом с помощью рекламных действий всего лишь пытались «обозначить свое доминирование в военно-промышленных технологических решениях».
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