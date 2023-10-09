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Военный эксперт Никулин: Пытаются захватить Запорожскую АЭС для шантажа

09 октября 2023, 14:05
Фото: istockphoto.com/Alexey Tolmachov

Фото: istockphoto.com/Alexey Tolmachov

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин отметил, что признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова трёх попыток атаковать ЗАЭС говорит о стремлении Киева к ядерному шантажу России и Европы.

«То, что форма киевского режима террористическая, — несомненно. Они ещё раз показывают, что они являются террористами и задачи, которые ставят ГУР, в первую очередь террористические. <…> Они и пытаются захватить Запорожскую АЭС, чтобы шантажировать не только Россию, но и Европу», — заявил в беседе с RT Никулин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО.

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#аэс
#оон
#украина
#россия
#спецоперация
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СМИ узнали о неожиданном ходе США из-за Украины
AT: США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за конфликта на Украине
09 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/Alexey Molotov

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки могут отказаться от танков M1 Abrams из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Asia Times.
По результатам исследования, которое было проведено армией США, рекомендовано отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких и компактных машин, так как данная модель танка потерпела большое число поражений в результате украинского конфликта. Исследования также показали, что танк M1 Abrams нуждается в обширной логистике.

Ранее сообщалось, что американские танки M1 Abrams могут стать проблемой для Украины из-за целого ряда особенностей, к которым ВСУ придется привыкать уже по ходу эксплуатации. К таким особенностям причислили газотурбинные двигатели, которые активно потребляют топливо и для постоянной дозаправки им необходима «огромная логистическая цепочка».

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#сша
#топливо
#танки
#всу
#солдат
#рф
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Песков не смог назвать сроки завершения СВО
09 октября 2023, 12:15

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Песков заявил, что не может говорить о сроках завершения спецоперации.
На брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не называют срок, когда СВО может завершиться. Спецоперация продолжится до достижения РФ целей.
 
«Специальная военная операция продолжается, и цели будут достигнуты. По срокам завершения я ничего сказать не могу, это прерогатива наших военных», —заявил Дмитрий Песков.
По его словам, военная операция на Украине самостоятельный процесс, который реализуют ВС РФ в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего и «имеющимися планами».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить президентские выборы в 2024 году из-за проведения спецоперации. Вместе с этим он заявил, что можно провести выборы с одним кандидатом – нынешним президентом Владимиром Путиным.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в свою очередь раскритиковала предложение Кадырова, приведя в пример недавние выборы в региональные органы власти. Она отметила, что СВО никак не повлияла на их проведение, поэтому отмена президентских выборов нецелесообразна.

Также депутат заявила, что предложение главы Чечни представляет собой попытку отметиться перед президентом.

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#дмитрий песков
#сво
#украина
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Сбитый под Белгородом беспилотник был начинён чешской взрывчатой
Shot: Сбитый под Белгородом беспилотник был начинён чешской взрывчатой «Семтекс»
09 октября 2023, 10:56

Фото: istock / rancho_runner

Беспилотный летательный аппарат, который сбили под Белгородом, нес в себе пластиковую взрывчатку «Семтекс», произведенную в Чехии. Информацию об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Обломки БПЛА обнаружили вечером в воскресенье, 8 октября, на территории приусадебного участка в Корочанском районе. Удалось установить, что фрагменты принадлежали беспилотнику самолётного типа, уничтоженного средствами противовоздушной обороны четырьмя днями ранее, в ночь на 4 октября.

При осмотре сотрудники обнаружили 800 граммов взрывчатки чешского производства, которую начинили поражающими элементами в виде металлических шариков. Взрывчатку изъяли для проведения экспертизы.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#аппарат
#жители
#операции
#сотрудники
#сво
#всу
#рф
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На экс-игрока «Что?Где?Когда?» и адвоката Новикова* возбудили дело о госизмене
09 октября 2023, 10:34

Фото: iStock/irene_rebrova

По версии ФСБ, после начала СВО Илья Новиков добровольно покинул территорию РФ и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины.
Baza пишет, что 41-летний Новиков прошёл военную подготовку и сейчас участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой.
 
В конце 2022 года Илью Новикова объявили в розыск. На тот момент в карточке в базе МВД не сообщалось, по какой статье на него возбуждено дело. Летом 2023 Новиков был лишён адвокатского статуса.

Ранее сообщалось, что жителя Белгородской области обвиняют в попытке перехода на сторону Украины. Мужчина планировал вступить в «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещён на территории России).На 28-летнего мужчину из посёлка Дубовое возбуждено дело за приготовление к госизмене и участие в террористической организации.

По данным следствия, в конце июня мужчина попытался пройти на территорию Украины в районе села Муром в Шебекинском районе. Там он хотел сдаться и вступить в легион, но перейти границу мужчине не удалось.

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#всу
#фсб
#уголовное дело
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«Крупное поражение»: Армия России заманила ВСУ в котел в районе Купянска
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Армия России заманила ВСУ в котел в районе Купянска
09 октября 2023, 10:32

Фото: istock / JARAMA

Российская армия заманила ВСУ в котел в районе Купянска. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«По имеющимся данным, Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат», — завил Джонсон.
По мнению Джонсона, российские военнослужащие забрали у украинских боевиков в районе Купянска возможность пополнять запасы и теперь на этой территории осталось только 2 выхода из тяжелой ситуации.

Как заявил бывший сотрудник ЦРУ, что украинские военные будут уничтожены после закрытия котла или им придется сдаться, так как это может стать самым крупным поражением для ВСУ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что потери американских наемников на Украине продолжают расти по причине ужасной украинской военной медицине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ

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#youtube
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#заявление
#всу
#солдат
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Новости СВО: на каком направлении продвинулись ВСУ и где атакуют ВС РФ
09 октября 2023, 10:32

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ опасаются прорыва оборонительных линий на Купянском участке фронта и пытаются идти в наступление. Российские бойцы отражают атаки противника и вынуждают его отступить. Редакция «Радио 1» расскажет, где продолжаются активные бои, какие позиции удалось занять ВС РФ и где продвинулся противник.

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ


На Донецком направлении российские бойцы сорвали контратаку противника, уничтожив пункт размещения ВСУ. Украинская группировка накапливала силы в одном из домов на Донецком направлении, чтобы подготовиться к штурму и вернуть утраченные ранее позиции. ВС РФ нанесли удар по месту дислокации ВСУ из артиллерии для уничтожения живой силы противника. 

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ 


Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщат Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов по опорному пункту российские бойцы применили ряд методик, которые позволили нанести эффективное поражение противнику.
 


Последние новости СВО


Ожесточенные бои вдоль всей линии соприкосновения продолжаются на Купянском участке фронта. ВСУ опасаются прорыва обороны и стягивают дополнительные резервы. На Угледарском направлении противник пытался идти в наступление, однако атаки были отбиты упреждающими ударами российской артиллерии, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Несколько ракетных ударов ВС РФ нанесли по военным объектам в Одесской области. Склад боеприпасов ВСУ поражен российскими бойцами в районе поселка Зайчевское. 

Российский военный заявил, что силы ВСУ уже иссякли
Российский военный заявил, что силы ВСУ уже иссякли

По информации телеграм-канала WarGonzo, ВСУ пытаются расширить зону боевых действий на Запорожском направлении. Небольшое продвижение противника зафиксировано в районе населенного пункта Копани. Встречные бои идут в районе Марфополя.

На Донецком направлении ВС РФ пошли в наступление в направлении Новомихайловки и Марьинки. Российским войскам также удалось продвинуться у села Красногоровка. На Бахмутском направлении ситуация по-прежнему напряженная. Идут бои за превосходство над железнодорожной веткой у Андреевки.

ВС РФ наносят удары по противнику в Клещеевке, Богдановке и Спорном. Под огнем ВСУ российские позиции в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте и Яковлевке. Новые позиции заняли российские войска на Луганском направлении. По позициям противника ВС РФ бьют в Белогоровке, Новолюбовке, Песчаном, Куриловке, Купянске и Петропавловке. 

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#новости
#всу
#вс рф
#солдат
#удар
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Политик Филиппо заявил, что оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке
09 октября 2023, 10:16

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Американское оружие, которое поставляли Украине, в итоге оказалось на Ближнем Востоке.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.
 
«Мы предупреждали! Его (оружия для Украины на Ближнем Востоке) достаточно много!» – написал Филиппо. По мнению политика, всё это ведёт к «организованному мировому хаосу».
В воскресенье член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявил, что американское оружие, применяемое бойцами палестинского движения ХАМАС против Израиля, могло быть получено Афганистаном от Украины. Об этом она написала в социальной сети Х.

Грин призвала власти Израиля и США совместно отслеживать серийные номера всех вооружений из США, используемых бойцами ХАМАС.

«Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — говорится в публикации.
Советник главы ДНР Ян Гагин также предполагает, что вооружение НАТО, которое передавали Украине, могли перепродать.

Напомним, Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

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#оружие
#нато
#украина
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Десантники под Артемовском взяли в плен пять солдат ВСУ, обучавшихся в Британии
09 октября 2023, 10:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Ивановские десантники захватили опорный пункт украинский войск под Артемовском и пять украинских военных, которые проходили первичную военную подготовку Великобритании. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве сообщили, что штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно уничтожают украинских боевиков, которые пытаются обойти Артемовск с севера. В результате удара российской артиллерии по назначенной цели, штурмовые группы десантников выдвинулись на этот участок.

По данным разведки, в окопах находилось порядка пятнадцати солдат украинской армии. Сообщается, что российским бойцам удалось закрепиться на вражеских позициях и взять в плен 5 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие наносят разрушительные удары по украинской армии управляемыми авиационными бомбами. 

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#военные
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#днр
#всу
#солдат
#артемовск
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В США заявили о растущих потерях американских солдат на Украине
NYT: раненые американские военные жалуются на военную медицину на Украине
09 октября 2023, 09:57

Фото: istock / sergeyryzhov

Потери солдат Вооружённых сил США на Украине продолжают расти и сами военнослужащие жалуются на украинскую военную медицину. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).
По словам одного из американских бойцов, которые воюют в англоязычных подразделениях, лечение, оказываемое им на Украине, происходит в спартанских условиях. 

«Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии», — проводит издание слова солдата.
Недавняя смерть на Украине наемника Далтона Медлина возмутила общественность США. Американский солдат умер 27 сентября во время разведки возле позиций ВС России. Государственный департамент США не стал предоставлять сведения о его смерти, но стало понятно, что солдат погиб от сильного ранения, с которым ему не помогли в украинском военном госпитале.

Ранее военные Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении, уничтожив здание, которое было временным пунктом размещения врага. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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