Военный эксперт Никулин: Пытаются захватить Запорожскую АЭС для шантажа

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Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин отметил, что признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова трёх попыток атаковать ЗАЭС говорит о стремлении Киева к ядерному шантажу России и Европы.
«То, что форма киевского режима террористическая, — несомненно. Они ещё раз показывают, что они являются террористами и задачи, которые ставят ГУР, в первую очередь террористические. <…> Они и пытаются захватить Запорожскую АЭС, чтобы шантажировать не только Россию, но и Европу», — заявил в беседе с RT Никулин.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО.
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