Военный эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удаётся долетать до Москвы

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Силы ПВО сбили в подмосковном городе Электросталь беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ещё один БПЛА сбили на прошлой неделе в Московской области. Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» объяснил, почему дроны долетают до Москвы и долгое время остаются незамеченным.
По словам специалиста, новые беспилотники изготавливаются из материалов, которые помогают скрываться от радиолокации. Это помогает им долгое время находиться вне поля зрения.
Политолог также уверен, что с Украины беспилотники не смогли бы долететь до столичного региона. Вероятно, дроны запускают с территории России.
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«Летательные аппараты сегодня изготавливаются из различных материалов, которые невозможно с помощью радиолокации обнаружить. Это может быть пластик, это может быть композит. Они не отображаются устройствах, поэтому их может увидеть только человек», — заметил эксперт.
«Это не новая волна. Беспилотники сбивают с самого начала специальной военной операции, они постоянно атакуют как приграничные территории, так и территории в глубине России <…> Скорее всего эти аппараты запускают не с территории Украины, а с наших территорий, потому что диверсионные группы работают, никуда от этого мы не денемся», — заметил Зеленков.Читайте также:
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Екатерина Шмакова