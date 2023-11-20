Военный эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удаётся долетать до Москвы

Силы ПВО сбили в подмосковном городе Электросталь беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ещё один БПЛА сбили на прошлой неделе в Московской области. Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» объяснил, почему дроны долетают до Москвы и долгое время остаются незамеченным.