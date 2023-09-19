Военный эксперт Пинчук назвал главное заблуждение об СВО

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Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук заявил, что нужно снять розовые очки и понять тот факт, что при сильной необходимости украинские власти обязательно найдут, кого можно мобилизовать. Об этом сообщает Царьград.
«В истории всего нашего человечества, за пять с половиной тысяч лет цивилизации не было примера ни одной войны, где при относительно статичных условиях фронта у какой-то из сторон просто закончились люди, и поэтому столкновение прекратилось», — приводит слова эксперта Царьград.
По этой причине Пинчук призвал экспертов перестать рассуждать о том, когда у украинских войск закончатся резервы из военнослужащих. Он также добавил, что мобилизационный потенциал может закончиться в тот момент, когда исчерпается ресурсная база.
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