Военный эксперт Пинчук назвал главное заблуждение об СВО

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук заявил, что нужно снять розовые очки и понять тот факт, что при сильной необходимости украинские власти обязательно найдут, кого можно мобилизовать. Об этом сообщает Царьград.