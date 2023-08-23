Военный эксперт Шурыгин назвал способ, благодаря которому БПЛА ВСУ не смогут долететь до России

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В ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью трех беспилотников. В результате, два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение, упав на строящееся здание «Москва-Сити».
Возможно ли окончательно пресечь попытки киевского режима атаковать российские города? Об этом «Радио 1» рассказал военный эксперт, член «изборского клуба», автор телеграмм канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
В таком роде атак используются обычные коптеры с небольшим радиусом действия.
БПЛА, которые используются для атак Москвы, летят около часа. За это время российские системы ПВО успевают заметить их и сбить с траектории, отметил эксперт.
При этом, он подчеркнул, что у России есть огромная масса объектов, которые необходимо защищать. К ним относится и Крым, и российские города, и стратегически важные военные объекты.
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Три украинских беспилотника пытались атаковать Москву
«Надо понимать, что есть два типа дронов. Аэродромы, которые были атакованы не так давно, были атакованы кочующими ДРГ, которые скорее всего, передвигались на каком-то транспорте, потому что все атакованные объекты находились в радиусе 1,5-2 километров от крупных дорог», - прокомментировал ситуацию эксперт.
В таком роде атак используются обычные коптеры с небольшим радиусом действия.
«Москва же атакуется дронами самолетного типа, которые летят на 700-800 километров и, соответственно, стартуют с территории Украины», - объяснил Шурыгин.
БПЛА, которые используются для атак Москвы, летят около часа. За это время российские системы ПВО успевают заметить их и сбить с траектории, отметил эксперт.
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«Одна из главных проблем заключается в том, что дроны нужно обнаруживать еще на границе (граница России с Украиной протянулась на 2 295). Для этого необходимы аэростаты ПВО с радиолокационными станциями поднимать в 300-400 от границы, чтобы их невозможно было ничем сбить, но они бы в этом случае создавали единое радиолокационное поле», - заявил военный эксперт.
При этом, он подчеркнул, что у России есть огромная масса объектов, которые необходимо защищать. К ним относится и Крым, и российские города, и стратегически важные военные объекты.
«Я думаю, что по мере наращивания сил ПВО, (эта проблема) будет решаться», - подытожил Шурыгин.
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Евгения Парфентьева