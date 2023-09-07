Военный историк Кнутов объяснил причины роста популярности контрактной службы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В России в последнее время растёт популярность военной службы по контракту, заявил «Радио 1» венный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он напомнил, что с начал года контракты подписали около 280 тыс россиян.
«Согласно информации, которую представил заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, 280 тыс человек с начала года подписали контракты. Это говорит о том, что популярность контрактной службы растёт. Она связана с определёнными преимуществами, которые получает военнослужащий. В первую очередь это заработная плата. Это социальные гарантии, связанные с лечением, компенсации в случае ранения или гибели. Это возможности обучения, возможность участвовать в военной ипотеке», – пояснил Кнутов.Кроме того, по его словам, контрактная служба даёт возможность карьерного роста для военнослужащих.
«Сейчас немало случаев, когда, например, сержант, который служит в зоне специальной военной операции, после прохождения определённых курсов получает офицерское звание и в дальнейшем продвигается по служебной лестнице уже в качестве офицера. И хотя контрактная служба в какой-то степени сопряжена с риском, она даёт для мужчин благоприятные условия», – отметил собеседник «Радио 1».Чтобы заключить контракт на военную службу, можно обратиться в Московский областной пункт отбора, который работает в Балашихе с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Читайте также:
Вторая волна мобилизации в сентябре: кого не призовут
Военкор Живов оценил необходимость повторной мобилизации в России
Военный эксперт Литовкин рассказал о льготах для контрактников
Лора Луганская