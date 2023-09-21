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Военный обозреватель Баранец назвал «бредовым» предложение о мобилизации безработных

Военный обозреватель Баранец: мобилизация безработных не поможет армии
21 сентября 2023, 17:53
Фото: iStock/scaliger

Фото: iStock/scaliger

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в ходе беседы с Общественной службой новостей назвал бредовым и юридически безграмотным предложение депутата Госдумы Андрея Гурулёва об отправке в зону СВО безработных.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв заявил, что необходимо мобилизовать мужчин, которые получают пособие по безработице. По его словам, из-за таких тунеядцев затягивается спецоперация. А такая мера позволит трудоустроить их в армию.

По словам собеседника ОСН, это совершенно бредовое предложение, которое безграмотно как политически, так и юридически.


При этом, Баранец утверждает, что привлечение безработных к службе в зоне СВО никак не поможет российской армии, поскольку «тунеядец останется таковым что в тылу, что на передовой».

Также он отметил, что в России примерно 12 млн свободных рабочих мест, на которых можно разместить мужчин, находящихся на бирже труда, вместо того, чтобы трудоустраивать их в зоне СВО. По словам военкора, принуждение к службе незаконно, поэтому он был удивлён, что такие предложения выдвигает депутат Госдумы, который должен полагаться на законы.

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#госдума
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Залужный может стать фигурантом уголовного дела на Украине
21 сентября 2023, 17:24

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного заподозрили в пособничестве России. Он может стать фигурантом уголовного дела по быстрому «захвату» военнослужащими ВС РФ юга Украины.
Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС со ссылкой на неназванный источник. По информации  телеканала, следствие ведется уже полтора года. Залужному якобы вменяют недобросовестное выполнение своих обязанностей, возможно, связанное с умыслом. Украинские  военные должны  были взрывать мосты и принимать другие оборонительные меры согласно уставу, без специальной команды президента Зеленского, однако этого не произошло.

Издание сообщает, что главком ВСУ уже имел беседы со следователями, но процессуального статуса по этому делу пока не имеет. Обозреватели телеканала сообщают, что в узких политических кругах дело об «оккупации» юга называют «делом Залужного». Пока идут допросы и никаких обвинений никому не предъявлено. Среди допрашиваемых — генералы, представители военного командования и гражданских властей.

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#следствие
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Американский журналист рассказал о грядущем мятеже украинский армии
Херш: Продолжение контрнаступления ВСУ повлекло бы за собой мятеж
21 сентября 2023, 15:27

Фото: istock / Tomas Ragina

В случае продолжения контрнаступления Вооружённых сил Украины в стане мог бы начаться мятеж. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш на странице в Substack.
По словам Херша, украинские солдаты бы взбунтовались, так как не хотят погибать на поле боя. 

«Солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде за авторством Белого дома при Байдене», — заявил журналист, ссылаясь на сотрудника американской разведки.
Ранее Сеймур Херш заявлял, что Россия уже победила в конфликте на Украине, но СМИ Америки и Белый дом продолжать обманывать людей. 

Также, ранее Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft рассказал о несоответствии ожиданий по итогам контрнаступления ВСУ.  Журналист заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского ситуация в мире сильно изменилась. 

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Минобороны: ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности Украины
21 сентября 2023, 15:19

Фото: istockphoto/aapsky

По сообщению пресс-службы министерства обороны России, Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на четверг, 21 сентября, нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, атака была произведена с помощью беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Цели  удара были достигнуты, все намеченные объекты поражены, уточнили в Минобороны.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы противника в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США. На Купянском направлении подразделениями ВС РФ уничтожена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

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#вс рф
#минобороны
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#всу
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«Разборки в песочнице»: политолог Журавлёв оценил условия Зеленского о перемирии
Политолог Журавлёв: условия Зеленского о мире невозможно выполнить
21 сентября 2023, 15:10

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что условия перемирия, названные Зеленским, невозможно выполнить по закону РФ. Об этом он сообщил в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее Владимир Зеленский назвал два условия перемирия с Россией. Во-первых, он требует выведения российских войск с территории Украины в её границах 1991 года. А, во вторых, президент страны заявил, что Киеву должна быть возвращена возможность контролировать Чёрное и Азовское моря и Керченский пролив. 

По словам собеседника «Вечерней Москвы», реализация этого плана недопустима, а также не подразумевает мирного урегулирования конфликта. 

Журавлёв отметил, что эти предложения напоминают «разборки в песочнице». Очевидно, по желанию Зеленского, Россия должна отдать всё, в том числе, жителей новых регионов, которые путём участия в Референдуме избрали страну, в которой хотят жить. 

При этом, он отметил, что у России были конкретные цели, которые заключались не в отнятии земель, а в спасении жителей Донбасса. Эта задача была достигнута, но всё может вернуться к прежнему состоянию, если позволить Киеву вновь руководить этим регионом. 

Кроме того, Журавлёв добавил, что результаты Референдума как и само законодательное подтверждение его проведения, уже нельзя отменить. То есть, Россия уже не сможет отдать эти территории по запросу другого государства. 

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#россия
#владимир зеленский
#военные
#граница
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RS: Зеленский столкнулся с другой политической реальностью после провала ВСУ
21 сентября 2023, 14:07

Фото: istock / Liukov

Ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась. Об этом заявил Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft.

«Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом год», – сообщается в материале.
По словам автора статьи, контрнаступление ВСУ не соответствует тем ожиданиям, которое предсказывали аналитики. Текущая ситуация повышает вероятность затяжного конфликта. Также Мэлли отметил, что из-за желания Белого дома продолжать поставлять финансы и оружие Киеву, в Вашингтоне накаляется противостояние. По оценкам журналиста, просьба Украины о предоставлении помощи у Белого дома находится в подвешенном состоянии. 

Напомним, что ранее Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН и выдвинул требования для прекращения боевых действий. Он заявил, что необходимо вывести войска с украинских территорий «в пределах 1991 года» и вернуть Киеву контроль над экономической зоной в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

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#оружие
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#владимир зеленский
#всу
#контрнаступление
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ВСУ ударили по кладбищу
ВСУ ударили по кладбищу в селе Обрывка Херсонской области
21 сентября 2023, 12:11

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

ВСУ ударили по кладбищу, которое находится в селе Обрывка Херсонской области. Теперь там разрушены надгробия и ограды. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела со стороны ВСУ после нескольких «прилетов» на территорию кладбища в селе Обрывка разрушены надгробия на могилах и памятные плиты, ограды. На земле, между могилами, видны воронки от разрыва боеприпасов», - уточняет администрация. 

По информации источника, такие теракты можно считать актом террора, который направлен против гражданского населения. Кроме того, в администрации подчеркнули, что рядом с кладбищем не располагаются какие-либо военные объекты. 
 
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#военные
#кладбища
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#администрация
#всу
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СМИ: Режим ЧС объявлен в Брянской области из-за танка ВСУ
Украинский танк обстрелял село в Брянской области
21 сентября 2023, 11:39

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района в Брянской области. Об этом заявил глава районной администрации Сергей Цыганок, пишет РИА Новости.
По его словам, повреждение получило имущество граждан, а также юридических лиц. Кроме того, было принято решение о введении режима ЧС. 
 
«Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц. Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС, потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы», - сообщил Цыганок.

Он также подчеркнул, что информации о том, какое именно имущество оказалось повреждено из-за обстрела, пока нет. 
 
Напомним, Чаусовское сельское поселение находится на территории Погарского района Брянской области. Оно систематически оказывается под обстрелами киевского режима. 

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#имущество
#чс
#режим
#всу
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Российские военные нашли планшет азовца* с шокирующими фотографиями
ВС РФ в Запорожской области нашли планшет с фото азовца* со свастикой
21 сентября 2023, 11:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Запорожской области российские военные нашли планшет, принадлежащий 19-летнему бойцу батальона «Азов»*, в котором располагалась его фотография на фоне свастики. Об этом сообщает RT.
На фото, расположенном в личном аккаунте украинца Владимира Полуносова в Google, запечатлён он и другие бойцы «Азова»* на фоне нацистской символики. 

Кроме того, уточняет RT, на устройстве установлено ПО «Крапива», предназначенное для фиксирования боевой обстановки на карте. 

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины прогремел взрыв. В результате происшествия, несколько районов города остались без электроэнергии и водоснабжения.

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#запорожская область
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#всу
#фотография
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Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ и где ВСУ перешли в наступление
21 сентября 2023, 10:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Военнослужащие Украины продолжают массированные обстрелы приграничных районов Белгородской области. Под постоянным обстрелом Донецк. О том, чем отвечают на агрессию российские военнослужащие и какое оружие ВС РФ применили в зоне СВО, расскажет редакция «Радио 1».

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Информацию о сигналах сирен позже подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он также сообщил, что в некоторых районах украинской столицы была отключена вода и электричество из-за взрыва в Дарницком районе.

Взрыв во Львовской области


В результате удара ВС РФ по промышленному объекту, во Львовской области произошел взрыв. На одном из промышленных объектов и складе начался пожар. Информацию о повреждении инфраструктуры власти Украины пока не подтвердили.

В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву

БПЛА атаковали Орловскую область


Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на территории области были уничтожены два дрона противника, целью которых были объекты топливно-энергетического комплекса. В результате происшествия никто не пострадал.

ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР
За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории республики 103 боеприпаса. Противник использовал для обстрелов различное вооружение, в том числе иностранного производства. Кассетные боеприпасы ВСУ применили для нанесения ударов по Горловке, Донецку и Макеевки.

Последние новости СВО


В зоне проведения спецоперации российские войска применили БПЛА «Герань-2». Об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь». Дроны были использованы для поражения объектов противника, расположенных в тылу. Противник попытался продвинуться в районе Бахмута, однако, российские войска остановили подразделения ВСУ артиллерийским огнем.
В районе Приютного и у Старомайорского противник также пытался пройти вглубь населенных пунктов, но вылазки противника были отбиты.    
 
Украинские военнослужащие ведут усиленные обстрелы Белгородской области. Удары приходятся на приграничные районы.  ВСУ осуществили запуск восьми ракет Storm Shadow по объектам, находящимся на территории РФ. Пять ракет перехватила система ПВО, три упали в районе Верхнесадового.
На Времьевском участке обстановка стабильная, наблюдается временное затишье, стороны конфликта проводят ротацию и готовятся к возобновлению боевых действий.

Телеграм-канал «WarGonzo» сообщает о ситуации на Луганском направлении. По информации портала, украинские войска сумели вернуть себе часть позиций в Новоселовском. Российские подразделения возобновили наступление на Петропавловку и Сеньковку.

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