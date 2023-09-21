Военный обозреватель Баранец назвал «бредовым» предложение о мобилизации безработных

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Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в ходе беседы с Общественной службой новостей назвал бредовым и юридически безграмотным предложение депутата Госдумы Андрея Гурулёва об отправке в зону СВО безработных.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв заявил, что необходимо мобилизовать мужчин, которые получают пособие по безработице. По его словам, из-за таких тунеядцев затягивается спецоперация. А такая мера позволит трудоустроить их в армию.
По словам собеседника ОСН, это совершенно бредовое предложение, которое безграмотно как политически, так и юридически.
При этом, Баранец утверждает, что привлечение безработных к службе в зоне СВО никак не поможет российской армии, поскольку «тунеядец останется таковым что в тылу, что на передовой».
Также он отметил, что в России примерно 12 млн свободных рабочих мест, на которых можно разместить мужчин, находящихся на бирже труда, вместо того, чтобы трудоустраивать их в зоне СВО. По словам военкора, принуждение к службе незаконно, поэтому он был удивлён, что такие предложения выдвигает депутат Госдумы, который должен полагаться на законы.
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По словам собеседника ОСН, это совершенно бредовое предложение, которое безграмотно как политически, так и юридически.
Также он отметил, что в России примерно 12 млн свободных рабочих мест, на которых можно разместить мужчин, находящихся на бирже труда, вместо того, чтобы трудоустраивать их в зоне СВО. По словам военкора, принуждение к службе незаконно, поэтому он был удивлён, что такие предложения выдвигает депутат Госдумы, который должен полагаться на законы.
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Анастасия Чинкова