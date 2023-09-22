Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю

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По уточненным Минобороны РФ данным, при ударе ВСУ крылатыми ракетами по Штабу Черноморского флота в Севастополе военный не погиб, а пропал без вести.
«Один военнослужащий не погиб, пропал без вести», - уточнили в оборонном ведомстве России.
Напомним, комментирую атаку на Севастополь, Минобороны России заявило, что погиб один военнослужащий. Однако пока информация о его гибели не подтверждается.
Напомним, ВСУ атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек.
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Элина Позднякова