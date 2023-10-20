Военный ВСУ назвал единственный способ выжить на запорожском направлении

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Большинство украинских военных, которые атакуют позиции ВС РФ на запорожском направлении, гибнут, единственный шанс остаться в живых – сдаться в плен российским силам. Об этом рассказал пленный танкист Игорь Галинка, служивший в 14-й механизированной бригаде ВСУ.
«Неравные силы. Все понимают и знают, что, если попадешь на "передок", шансов выжить у тебя не будет в этих штурмах, вероятность очень маленькая. За короткое время я успел насмотреться на потери, которые стали результатом таких вот штурмов, по крайней мере там, где я был», - передает ТАСС слова Галинки.
Он рассказал, что был мобилизован всего несколько недель назад и попал в плен при выполнении первого же задания. По его словам, он вместе с сослуживцами должен был разминировать дорогу из Малой Токмачки на Вербовое на танках Т-72. Однако, попав под российский обстрел, решили спрятаться за посадкой, но танк перевернулся в окопе.
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