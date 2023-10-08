Военный журналист Атламазоглу раскрыл истинную причину провала контрнаступления ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Эффективные манёвры помогли российским военным остановить контрнаступление ВСУ. Об этом в статье для американского издания 19FortyFive заявил военный журналист Ставрос Атламазоглу.
Он отметил, что солдатам ВС РФ удаётся путём мелкомасштабных контратак выводить украинских военных из равновесия.
Также получить преимущество перед армией Украины помогла постоянная ротация подразделений.
В заключение военный журналист добавил, что неудачи ВСУ связаны с хорошо продуманной гибкой обороной ВС РФ.
Ранее военный эксперт Драго Босник рассказал, что ждёт авиабазы ВСУ, в которых будут размещаться истребители F-16. По его словам, российские солдаты не оставят их без внимания.
Читайте также:
Военный эксперт Босник раскрыл, что ВС РФ сделают с новыми авиабазами ВСУ
Макгрегор: украинские военные массово дезертируют после провала контрнаступления
АТ: Зеленскому в скором времени предстоит сделать решающий выбор
Также получить преимущество перед армией Украины помогла постоянная ротация подразделений.
Ранее военный эксперт Драго Босник рассказал, что ждёт авиабазы ВСУ, в которых будут размещаться истребители F-16. По его словам, российские солдаты не оставят их без внимания.
Читайте также:
Военный эксперт Босник раскрыл, что ВС РФ сделают с новыми авиабазами ВСУ
Макгрегор: украинские военные массово дезертируют после провала контрнаступления
АТ: Зеленскому в скором времени предстоит сделать решающий выбор
Анастасия Чинкова