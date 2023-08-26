Военное командование Украины и Запада начали обсуждать новую стратегию ВСУ на 2024 год

Фото: iStock/artJazz
Военное командование Украины и Запада начали обсуждать новую стратегию ВСУ на следующий год. Об этом сообщает издание The Guardian.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военнослужащие в скором времени могут восстать против Зеленского из-за провалов на фронте. Джонсон подчеркнул, что в рядах ВСУ зреет недовольство из-за отсутствия прогресса в ходе контрнаступления.
Читайте также:
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ поднимутся против Зеленского из-за провала на фронте
Гладков заявил о еще одном сбитом ПВО БПЛА в Белгородской области
МО РФ: на Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял до 200 военных
Екатерина Коршунова