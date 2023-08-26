Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Военное командование Украины и Запада начали обсуждать новую стратегию ВСУ на 2024 год

Военное командование Украины и Запада начали обсуждать новую стратегию ВСУ на 2024 год

26 августа 2023, 16:26

Фото: iStock/artJazz

Военное командование Украины и Запада начали обсуждать новую стратегию ВСУ на следующий год. Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что «Военный совет» состоялся в «секретном месте» на границе Польши и Украины. По информации издания, участники, среди которых был главком украинских войск Залужный, обсуждали, что делать при отсутствии успехов у попыток контрнаступления, а также нужна ли планам Киева «перезагрузка».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военнослужащие в скором времени могут восстать против Зеленского из-за провалов на фронте. Джонсон подчеркнул, что в рядах ВСУ зреет недовольство из-за отсутствия прогресса в ходе контрнаступления.

Читайте также:

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ поднимутся против Зеленского из-за провала на фронте

Гладков заявил о еще одном сбитом ПВО БПЛА в Белгородской области

МО РФ: на Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял до 200 военных

#бпла
#всу
#киев
#рф
#пво
Читайте нас в
Министр обороны Резников: ВСУ могут начать использовать F-16 весной 2024 года
28 августа 2023, 05:40

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что истребители F-16, которые Запад обещал поставить Киеву, могут быть впервые использованы ВСУ весной 2024 года. Об этом пишет Bild.
«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — цитирует издание слова главы украинского оборонного ведомства.

Он уточнил, что на подготовку инфраструктуры для истребителей на Украине понадобится около полугода.

Резник подчеркнул, что работа F-16 станет «серьезным переломным моментом» в вооруженном конфликте. По его словам, это позволит переломить превосходство Российской Федерации.

Читайте также:

В Сети появились кадры работы огнеметного подразделения ВДВ РФ на Артемовском направлении

Артиллеристы ВС РФ уничтожили орудие НАТО на Краснолиманском направлении

В зоне СВО успешно испытали систему защиты танков от FPV-дронов «Тритон»

#сво
#всу
#самолёты
#украина
Читайте нас в
В Сети появились кадры работы огнеметного подразделения ВДВ РФ на Артемовском направлении
Минобороны показало кадры работы огнеметного подразделения ВДВ РФ в Клещеевке
28 августа 2023, 05:24

Фото: сайт Минобороны РФ

В районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении действует огнеметное подразделение ВДВ РФ. Минобороны 28 августа показало кадры работы российских военных, пишут «Известия».
ВС Украины совершили попытку захвата Клещеевки, однако столкнулись с огнеметными отделениями десантников.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Артиллеристы ВС РФ уничтожили орудие НАТО на Краснолиманском направлении

В зоне СВО успешно испытали систему защиты танков от FPV-дронов «Тритон»

В США сообщили о потерях ВСУ в Запорожской области

#сво
#всу
#вс рф
#вдв
Читайте нас в
Артиллеристы ВС РФ уничтожили орудие НАТО на Краснолиманском направлении
Минобороны: Артиллеристы ВС РФ уничтожили орудие НАТО на Краснолиманском направлении
28 августа 2023, 05:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллеристы ВС России с использованием буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-20 в ходе ведения контрбатарейной борьбы ликвидировали 155-мм орудие FH-70 производства НАТО на Краснолиманском направлении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
«Орудие работает от основных точек наводки. После обработки цель приходит к нам, высчитываем точные координаты, дается команда наводчику, он наводит на основную — и отрабатываем», — цитирует издание слова командира с позывным «Урал».

Он добавил, что артиллеристы гаубиц работают по опорным пунктам, пехоте, а также западной технике.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В зоне СВО успешно испытали систему защиты танков от FPV-дронов «Тритон»

В США сообщили о потерях ВСУ в Запорожской области

Российские военные сорвали атаки ВСУ в ДНР

#военные
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
В зоне СВО успешно испытали систему защиты танков от FPV-дронов «Тритон»
ТАСС: В зоне СВО успешно испытали систему защиты танков от FPV-дронов «Тритон»
28 августа 2023, 03:31

Фото: сайт Минобороны РФ

Гендиректор компании — разработчика комплекса радиоэлектронной защиты танков от FPV-дронов «Тритон» «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что устройство было впервые успешно испытан в зоне СВО на территории Украины. Об этом пишет ТАСС.
«Это испытанное решение, но еще одни испытания предстоят в конце августа - начале сентября на бронетехнике совместно с производителями. Будут выданы рекомендации по конструктивному исполнению. Первые испытания в зоне СВО были успешными, теперь необходимо получить информацию от заказчиков о том, какие им необходимы частоты и конструктивное исполнение», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что  «Тритон» — это набор модулей подавления и антенна, которые устанавливаются на бронетехнику. При это конфигурация комплекса можно оперативно менять с помощью добавления модулей для подавления новых частот, используемых ВСУ для управления FPV-дронами.

Читайте также:

Путин поручил «Роскосмосу» и АСИ рассмотреть создание аппаратов для низких орбит

SCMP: Китайские ученые проводят испытания самой мощной в мире электромагнитной пушки

Подлодка «Можайск» впервые вышла в море на ходовые испытания

#испытания
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
В США сообщили о потерях ВСУ в Запорожской области
Бывший разведчик США Риттер: ВСУ несут огромные потери в Запорожской области
28 августа 2023, 02:16

Фото: iStock/Tomas Ragina

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сказал, что украинские военные сталкиваются с существенными потерями в Запорожской области.
«82-я десантно-штурмовая бригада с танками Challenger и другим военным оборудованием терпит серьезные потери в районе Работино», — подчеркнул Риттер.
Он также заметил, что попытка контрнаступления со стороны ВСУ не увенчалась успехом, так как украинские войска не могут изменить ситуацию на фронте, и их резервные силы исчерпываются.

Риттер добавил, что в данный момент украинское командование направило последние три стратегические резервные бригады ВСУ в Запорожскую область. По его информации, согласно планам президента Украины Владимира Зеленского, эти бригады должны были захватить Мелитополь, однако они не смогли прорвать первую линию российской обороны.

Читайте также:

Aftenposten: солдаты ВСУ разочаровались в контрнаступлении и не верят в победу

Минобороны: ВС России нанесли удар по аэродрому в Киевской области

ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов мехбригады ВСУ
#склад
#солдаты
#всу
#удар
#рф
Читайте нас в
Российские военные сорвали атаки ВСУ в ДНР
Чехов: российские военные сорвали атаки ВСУ под Старомайорным и Приютным в ДНР
28 августа 2023, 02:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пресс-секретарь группировки «Восток» Олег Чехов сообщил в телеграм-канале Минобороны России, что российская армия предотвратила атаки украинских Вооруженных сил в районах Старомайорного и Приютного на территории Донецкой народной республики (ДНР).
Помимо этого, артиллерийским огнем была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил в зоне Урожайного, а также уничтожены минометная команда и база противника.

Также артиллерийскими средствами были ликвидированы позиции украинских вооруженных сил в Старомайорске и севернее Новомайорска, арсенал в северо-восточной части от Никольского и машина для инженерных работ в районе Новодаровки. Чехов также отметил успехи в Урожайном, Максимовке и Равнополе.

Согласно заявлению представителя, в ходе боевых действий за последние 24 часа были уничтожены две гаубицы D-30, одна самоходная артиллерийская установка «Паладин», две самоходные артиллерийские системы «Краб» и один танк ВСУ.

Читайте также:

Drive: В ВСУ занимаются опасной распилкой кассетных боеприпасов ради снарядов для БПЛА

ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР

Сбежавшего с автоматом из зоны СВО контрактника отправили в колонию
#чехов
#база
#сво
#всу
#танк
#машина
Читайте нас в
Drive: В ВСУ занимаются опасной распилкой кассетных боеприпасов ради снарядов для БПЛА
28 августа 2023, 01:13

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Обозреватель Джозеф Тревитик заявил, что военнослужащие ВС Украины распиливают западные кассетные боеприпасы, чтобы извлечь поражающие элементы и использовать их в качестве снарядов для БПЛА. Об этом пишет Drive.
«Украинцы разбирают некоторые из недавно полученных американских кассетных боеприпасов для того, чтобы переделать поражающие элементы в импровизированные снаряды, которые можно сбрасывать с небольших дронов», — говорится в публикации.

В качестве примеров приводится видео, опубликованное в Сети. Предположительно, кадры были сняты украинским подразделением "Ахиллес", которое специализируется на работе с дронами.

Тревитик подчеркнул, что распил боеголовки снаряда вызывает "беспокойство в вопросе безопасности". По словам журналиста, процесс разборки снаряда на земле способен нанести большой ущерб. Он отметил, что взрыватели поражающих элементов DPICM очень крайне "капризны" и при неправильном обращении легко могут сдетонировать.

Читайте также:

Глава немецкой оппозиционной партии Мерц выступил за поставки ракет Taurus Киеву

Артиллеристы ВС РФ атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР

#всу
#украина
#сво
#боеприпасы
Читайте нас в
ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР
28 августа 2023, 01:10

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski

За последние 24 часа украинские военные 68 раз открывали огонь по территории ДНР, отмечается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины.
«По донецкому направлению вооруженные формирования Украины провели 46 обстрелов, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО) и 155-мм артиллерию, включая кассетные боеприпасы. В районе Горловки зафиксировано 17 артиллерийских обстрелов калибром 152 мм. На ясиноватском направлении было пять обстрелов из РСЗО и 155-мм артиллерии», — говорится в сообщении.
По утверждениям представительства, общее количество выпущенных украинскими войсками боеприпасов составило 245 единиц.

Читайте также:

Гладков: 49 домов пострадало при обстреле белгородского поселка Уразово

В Курске беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку

Украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР
#беспилотник
#боеприпасы
#днр
#всу
Читайте нас в
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
27 августа 2023, 23:37

Фото: iStock/Stock_Dealer

В Полтаве, Харькове, Днепропетровске и некоторых районах Запорожья, подчиненных Киеву, объявлена воздушная тревога. Это подтверждает интерактивная карта Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно этим данным, в Харьковской области сирены зазвучали в 22:10 по московскому времени, в подконтрольных Киеву районах Запорожья — в 22:12, а в Полтавской и Днепропетровской областях — в 22:47.

Читайте также:

Полковник Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО

Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон

В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
#чп
#польша
#литва
Читайте нас в
Достижения.рф