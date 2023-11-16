«Военное обозрение»: Российские силы прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку

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Российские войска прорвали украинскую линию обороны и вошли в Авдеевку с севера, ою этом сообщает «Военное обозрение».
«Украинские медиа сообщают, что ВС РФ вышли к садовому товариществу «Ивушка», продвинувшись южнее контролируемого золоотвала. Продвижение проведено через лесопосадки», - прокомментировали ситуацию в издании.
Вчера Telegram-канал «Русская весна» сообщал, что «Россия медленно сжимает клещи вокруг Авдеевки». Вооруженные силы РФ вели атаки практически со всех сторон города, при этом, стараясь пробить украинскую оборону. Ещё тогда украинское командование начало выражать сомнения в возможности украинской стороны удержать оборону города.
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