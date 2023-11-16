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«Военное обозрение»: Российские силы прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку

16 ноября 2023, 09:18
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска прорвали украинскую линию обороны и вошли в Авдеевку с севера, ою этом сообщает «Военное обозрение».

«Украинские медиа сообщают, что ВС РФ вышли к садовому товариществу «Ивушка», продвинувшись южнее контролируемого золоотвала. Продвижение проведено через лесопосадки», - прокомментировали ситуацию в издании.

Вчера Telegram-канал «Русская весна» сообщал, что «Россия медленно сжимает клещи вокруг Авдеевки». Вооруженные силы РФ вели атаки практически со всех сторон города, при этом, стараясь пробить украинскую оборону. Ещё тогда украинское командование начало выражать сомнения в возможности украинской стороны удержать оборону города.

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#вооружённые силы рф
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#оборона
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Сенатор Кастюкевич: В Херсоне по сути сложилась гуманитарная катастрофа
Сенатор Кастюкевич рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
16 ноября 2023, 08:58

Фото: РИА Новости Крым

В Херсоне, который временно находится под контролем Киева, фактически сложилась ситуация гуманитарной катастрофы. Все, кто смог, уже покинули город.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, ситуация в городе сейчас очень сложная. Жители пишут, что они остались без еды, воды, медицинской и других видов помощи. Постоянно отключается электричество. Жители Херсона массово покидают город. Пустуют целые дома и кварталы, сообщил сенатор.

Как отметил Кастюкевич, в городе остались в основном старики и маломобильные граждане. Но это русские люди и они очень ждут возвращения России в русский город Херсон, заключил политик.

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Зеленский заявил, что американские танки Abrams никак не изменили ситуацию
16 ноября 2023, 08:31

Фото: iStock/Michele Ursi

Американские танки Abrams никак не изменили ситуацию на полях проведения специальной военной операции на Украине, об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с африканскими журналистами.
«У нас, к счастью или к сожалению, очень много разных танков, и Abrams — не исключение. Качественный танк, но у нас их не очень много, честно вам скажу. Пока сказать, что они играют самую важную роль на поле боя, сложно. Их число очень маленькое», - прокомментировал ситуацию Зеленский.  

При этом, украинский лидер выразил надежду, что в будущем Вооруженным силам Украины поставят побольше западной техники. 

Ранее, в рамках этой же встречи с представителями африканских СМИ, Зеленский заявил, что Украина не приемлет заморозки конфликта, а только его завершения. 

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#танк
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«Не хочу там жить»: Пленный украинский солдат отказался уезжать из России
Украинский солдат отказался от обмена пленными, пожелав остаться в России
16 ноября 2023, 07:12

Фото: iStock/Prostock-Studio

Попавший в плен украинский солдат отказался от обмена и пожелал остаться в России, об этом сообщает «РИА Новости».
«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали). Первый раз пошли (атаковать), нас командиры кинули – «мобиков» (мобилизованных), а сами поубегали», - прокомментировал ситуацию солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка.

По его словам, в ряды Вооруженных силы Украины мобилизуют как только что окончивших школу парней, так и людей с психическими отклонениями. 

Он также рассказал, что российская сторона была готова поменять троих украинских пленных на двоих российских «двухсотых» (погибших), однако, командиры ВСУ от этого обмена категорически отказались.

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#всу
#вс рф
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#сво
#украина
#россия
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Зеленский: Конфликт на Украине нужно завершать, а не замораживать
16 ноября 2023, 07:01

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране необходимо завершить, а не замораживать, об этом он сообщил во время пресс-конференции с африканскими журналистами.
«Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

По мнению украинского лидера, конфликт на Украине может быть завершён абсолютно разными способами, однако, он надеется сделать это на условиях Киева. 

Вчера бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что вина за проваленное контрнаступление лежит на Зеленском лично. По мнению эксперта, к столь сокрушительному краху страну привела политика президента.

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#сво
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На Украине рассказали об угрозе для Залужного
«Страна»: Залужного могут нейтрализовать уголовными делами
16 ноября 2023, 06:36

Согласно информации издания «Страна», украинские власти рассматривают варианты ослабления растущего политического влияния главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил Олег Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.
Он выразил предположение, что власти могут принять меры, включая возможное уголовное преследование главкома, если не удастся привлечь Залужного на свою сторону.

Другой источник, выступивший в беседе с изданием, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, скрытно готовится к предстоящим выборам и рассматривает варианты предотвращения возможного появления конкурента, в том числе и в лице Залужного.

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#всу
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Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте
Минометчики ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
16 ноября 2023, 06:13

Фото: istock / Tomas Ragina

Расчет минометов из Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в районе специальной операции. Эту информацию сообщили в Министерстве обороны через РИА Новости.
По сообщению ведомства, военнослужащие, работавшие с 82-миллиметровым возимым минометом 2Б9 «Василек», уничтожили позицию и личный состав ВСУ на направлении Краснолиманского. Они выпустили первую мину для пристрелки, затем внесли коррективы и произвели атаку с осколочными минами.

Также группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отследила процесс и подтвердила результаты уничтожения целей.

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#сша
#дело
#бпла
#всу
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Экс-депутат Рады сообщил о ракетном ударе по воинской части Нацгвардии
Бывший депутат Рады Мосийчук: ВС РФ ударили по воинской части Нацгвардии Украины
15 ноября 2023, 21:26

Фото: istock / aapsky

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по одной из воинских частей Нацгвардии Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

«В селе Дмитровка, за Камышеватым, на запорожском направлении. Там, где был прилет по 128-й бригаде, в соседнем здании враг ракетным ударом накрыл воинскую часть Нацгвардии», — рассказал Мосийчук.
Бывший депутат отметил, что в результате атаки ликвидировано много военнослужащих. Он также призвал прокуратуру привлечь виновных к ответственности за размещение состава Нацгвардии в небезопасном месте.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#вооружённые силы рф
#удар
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В США предупредили Зеленского о наступлении России по всей линии фронта
Экс-разведчик Шаффер: ВС РФ перешли в наступление после провала ВСУ
15 ноября 2023, 20:53

Фото: istock / Tomas Ragina

Экс-разведчик США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации переходят в наступление по всей линии фронта после провала украинского контрнаступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть один факт, которые уже невозможно скрывать: российские войска снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга», – заявил Шаффер.
Бывший американский разведчик напомнил, что с самого начала конфликта утверждал, что победа будет за Россией.

Ранее  бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что в ВСУ начали задумываться о необходимости перехода к обороне после провала контрнаступления. 

До этого Минобороны России сообщало, что ВСУ с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения СВО на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#сша
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В Запорожской области ракетным ударом уничтожены боевики Нацгвардии ВСУ
15 ноября 2023, 18:10

Фото: iStockOlena_Z

При ракетном ударе по селу Дмитровка в Запорожской области ликвидированы боевики Нацгвардии ВСУ. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.
«Сегодня днём (15 ноября) на Запорожском направлении ракета прилетела в соседнее здание в селе Дмитровка, где размещалась Нацгвардия», - заявил Мосийчук.

Он подчеркнул, что при ракетном ударе погибло много бойцов Нацгвардии. При этом, по его словам, данную информацию ему уже подтвердили военные, находящиеся на месте.

Мосийчук также уточнил, что ракетный обстрел произошел по соседнему зданию, где недавно российскими силами при награждении были ликвидированы 19 бойцов 128 бригады ВСУ. В Минобороны Украины накануне заявили, что военные были сами виноваты, так как нарушили все правила безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что несколько высокопоставленных украинских военных погибли при ракетном ударе во время проведения церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Димитрове Запорожской области.

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