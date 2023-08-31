Военнослужащие ВСУ намеренно наносят себе увечья

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Бойцы ВСУ просят своих товарищей причинить им какие-либо травмы, чтобы попасть в госпиталь. За подобные действия солдаты обещают вознаграждения своим товарищам. Соответствующая информация получена из разведывательных данных, также об этом рассказывают некоторые украинские военнопленные.
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