Военнослужащие ВСУ намеренно наносят себе увечья

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

В настоящий момент специалисты ведут конструктивные работы, работы по усилению несущих конструкций, кладке вентиляционных каналов, штукатурке стен здания и кровельные работы. Также, производят монтаж стояков центрального отопления, оконных блоков, холодного водоснабжения и канализации.

Детский сад будет рассчитан на 5 групп и разместит около 80 дошкольников. Он создаст комфортные условия для развития маленьких жителей и обеспечит их безопасность. Вернет детям не только радость общения и игры, но и станет важным элементом социальной инфраструктуры города.





При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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