Военнослужащие ВСУ раскритиковали Зеленского, правительство и генералитет

Фото: istock / Tomas Ragina
Солдаты Вооруженных сил Украины пожаловались на плохое обеспечение армии. Бойцы заявили, что все сильнее чувствуют себя брошенными украинским президентом Владимиром Зеленским, правительством государства и генералитетом. Так ситуацию описали украинские военнослужащие в интервью изданию Bild.
Один из военнослужащих поделился, что они должны оплачивать снаряжение, аренду, продукты питания и ремонт транспорта.
«Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы все больше и больше чувствуем себя брошенными правительством», – признался собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Киеве обвинили Россию в активизации «спящих» шпионов в СБУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Морпехи РФ взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром без единого выстрела
Последние новости СВО: что освободили ВС РФ, где ВСУ удерживают плацдарм
Украинские БПЛА попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области
Алина Юрчак